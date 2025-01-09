Оштрафовали, но не на 17 тысяч: в Хмельницкой области мужчина пытался уклониться от мобилизации
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Уклонист пошел на сделку со следствием
В Хмельницкой области военнообязанного оштрафовали за уклонение от мобилизации на 6 тысяч гривен. Мужчина также пытался подделать документы.
Об этом говорится в копии приговора из Единого государственного реестра судебных решений.
В документе отмечается, что, будучи военнообязанным, переданным по учету призывников по достижению 27-летнего возраста, для постановки на военный учет в Каменец-Подольский РТЦКиСП подсудимый лично не явился в военкомат.
Также во избежание призыва по мобилизации он договорился об изготовлении временного удостоверения военнообязанного и предоставил неустановленному лицу свои анкетные данные и фотографию.
Подсудимый получил от подельника подделку с неправдивыми данными о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья.
Мужчина признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Стороны согласились на назначение наказания в виде штрафа в размере трехсот пятидесяти пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 6035 гривен.
Напомним, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский подчеркнул, что подростки, которые не станут на военный учет в 17-летнем возрасте, должны будут заплатить штраф.