Оштрафовали, но не на 17 тысяч: в Хмельницкой области мужчина пытался уклониться от мобилизации

Уклонист пошел на сделку со следствием

В Хмельницкой области военнообязанного оштрафовали за уклонение от мобилизации на 6 тысяч гривен. Мужчина также пытался подделать документы.

Об этом говорится в копии приговора из Единого государственного реестра судебных решений.

В документе отмечается, что, будучи военнообязанным, переданным по учету призывников по достижению 27-летнего возраста, для постановки на военный учет в Каменец-Подольский РТЦКиСП подсудимый лично не явился в военкомат.

Также во избежание призыва по мобилизации он договорился об изготовлении временного удостоверения военнообязанного и предоставил неустановленному лицу свои анкетные данные и фотографию.

Подсудимый получил от подельника подделку с неправдивыми данными о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья.

Мужчина признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Стороны согласились на назначение наказания в виде штрафа в размере трехсот пятидесяти пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 6035 гривен.

Напомним, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский подчеркнул, что подростки, которые не станут на военный учет в 17-летнем возрасте, должны будут заплатить штраф.