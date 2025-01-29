Какой должна быть цена на нефть, чтобы Россия перестала на ней зарабатывать – эксперт объяснил

Россия продолжает зарабатывать на топливе, несмотря на многочисленные санкции

Несмотря на санкции во многих сферах экономики, Россия продолжает неплохо зарабатывать на нефтяном бизнесе. Сейчас она продает нефть гораздо дороже себестоимости добычи "черного золота".

Эксперт рассказал, при какой цене на нефть РФ потеряет доходы от ее продажи. По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, при цене 60 долларов за баррель Россия будет получать лишь 40 долларов, что приближается к себестоимости добычи в стране-агрессоре. Об этом Куюн заявил в интервью изданию "ДеДеньги".

В начале января 2024 года цена на нефть выросла на 10% – с 74 до 82 долларов за баррель. Такое подорожание вызвали американские санкции против полутора сотен танкеров, перевозивших российскую нефть. Поэтому покупатели, в частности Китай и Индия, были вынуждены искать альтернативные способы доставки, что привело к росту стоимости фрахта.

При нынешней цене 80 долларов за баррель Россия все еще получает около 60 долларов прибыли. Такой уровень доходности позволяет стране-агрессорке продолжать зарабатывать значительные средства, несмотря на санкции.

В США ожидается понижение цен на нефть. Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил о планах увеличить добычу и снизить цены на потребительские товары для американцев. Этого можно добиться только из-за уменьшения стоимости нефти. Украинский рынок горючего наполняют преимущественно Польша, Румыния, Литва и Греция. В прошлом году появились новые поставщики – американское дизтопливо и немецкий бензин. Высокая цена горючего в Украине объясняется дорогостоящей логистикой европейских заводов.

Напомним, что странам ОПЕК+ Дональд Трамп предложил снизить цены на нефть, чтобы вынудить Путина закончить войну в Украине. Но они на это не согласились.