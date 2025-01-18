"Маск, ты ли это?": еще в одном городе Украины заметили редкий Tesla Cybertruck (видео)

Машина имеет уникальный футуристический вид

В Одессе заметили электрический пикап Tesla Cybertruck на транзитных "красных" номерах. До этого считалось, что в Украине есть всего один такой автомобиль, стоимость которого превышает миллион гривен.

В сети появилось видео, на котором видно, как электропикап едет по одной из вечерних улиц Одессы. Пока неизвестно, кому именно принадлежит этот автомобиль.

"Красные" или транзитные номера свидетельствуют о том, что Кибертрак был недавно завезен на территорию Украины и сейчас транспортное средство еще не закончило процедуру постановки на учет.

Судя по коду административно-территориальной принадлежности — 03, пикап из Волыни. Однако буквы ЕТ говорят о том, что авто было зарегистрировано в Херсонской области.

Так как машина еще проходит окончательную процедуру регистрации, то узнать кому принадлежит эта Tesla Cybertruck и в каком регионе будет ее окончательное место регитсрации сейчас невозможно.

Что известно о Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck – новый электромобиль в кузове пикап 2023 года выпуска, который выполнен в оригинальном стиле киберпанк и удивляет своим футуристичным вмдом. В зависимости от модели запас хода составляет до 804 км.

Корпус изготовлен из ультрапрочной нержавеющей стали 30X марки, которая используется в аэрокосмической индустрии. Стекло автомобиля сверхпрочно и способно выдержать сильные удары.

Самая мощная версия способна разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,9 секунды.

Cybertruck оснащен большим грузовым отсеком (Vault) объемом 2,8 м³. Грузоподъемность автомобиля составляет до 1,6 тонн, а буксировочная способность – до 6,3 тонн.

Цена Cybertruck в полной комплектации Cyberbeast (мощность 845 л. с., запас хода — 515 км, максимальная скорость 210 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды) — $99 990.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что электрический пикап Tesla Cybertruck заметили в Ровно. Как известно, в компании Tesla говорили, что этот автомобиль никогда не будет продаваться в Европе. Однако в январе 2024 года появилась информация, что Cybertruck продается в Одессе.