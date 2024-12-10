Mercedes представила уникальный спорткар без лобового стекла (фото, видео)

Планируют выпустить ограниченную серию этих авто

В минувшее воскресенье, 8 декабря, во время финала сезона Формулы-1 в Абу-Даби был представлен новый спортивный автомобиль Mercedes-AMG PureSpeed. У него нет крыши и лобового стекла.

Как пишет The Sun, машина оснащена битурбированным двигателем V8, выдающим 577 л.с. Это означает время разгона до 100 км/ч за 3,6 секунды и максимальную скорость 295 миль/час.

Одним из элементов авто является система HALO, заменяющая традиционную А-стойку. Этот элемент является прямым потомком высшего класса автоспорта и с 2018 года является частью каждого автомобиля Формулы-1. Он защищает голову водителя в случае аварии.

Система HALO

Из-за отсутствия ветрового стекла в автомобиле водитель и пассажир имеют специальные шлемы для защиты головы. Они снабжены встроенной системой внутренней связи, позволяющей общаться даже на высоких скоростях.

Визуально PureSpeed ​​несколько напоминает Mercedes SL63, но следует дизайн конкурентов Ferrari и Aston Martin из SP2 Monza без лобового стекла и V12 Speedster соответственно.

Он также может похвастаться воздухозаборниками за сиденьями, прозрачными дефлекторами спереди и использованием углеродного волокна в таких компонентах, как 21-дюймовые кованые алюминиевые колеса. Он также имеет очень стильную красно-черную ливрею.

В Mercedes говорят, что PureSpeed ​​знаменует собой начало их новой линии эксклюзивных автомобилей Mythos, имеющих элементы дизайна, напоминающие разные исторические гоночные модели. Планируется изготовить всего 250 единиц PureSpeed, а его стоимость пока не разглашается. Однако ожидается, что цена будет выше 198 000 фунтов стерлингов (около 250 000 долларов США), необходимых для приобретения топового Mercedes SL63 "Ultimate".

Напомним, в центре Киева был замечен редкий автомобиль британской марки Aston Martin. Модель DB9 2005 года выпуска мгновенно привлекла внимание автомобильных энтузиастов и прохожих уникальным тюнингом от специализированной студии Kahn Design.