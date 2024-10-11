Холанд прямо во время матча сообщил, что станет папой: как выглядит девушка суперфорварда (фото)

Известный норвежский футболист впервые станет отцом

Нападающий сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил дубль в матче Лиги наций УЕФА против Словении (3:0). В прошлом году норвежец был очень близок к "Золотому мячу".

После одного из своих голов Холанд подошел к камере и засунул мяч под футболку. Таким образом футболист сообщил, что впервые станет отцом, передает "Телеграф".

Девушку Эрлинга зовут Изабель Хаугсенг Йогансен. Пара долго не афишировала свои отношения. Холанд начал свою карьеру в небольшом норвежском клубе "Брюне" из одноименного города. Изабель также играла в этой футбольной академии и даже считалась перспективной футболисткой. Об их романтических отношениях стали догадываться, когда девушка все чаще стала посещат Дортмунд, где Эрлинг стал звездой мирового класса. Сейчас девушка работает в магазине модной одежды.

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йогансен. Фото: Getty Images

К слову, Эрлинг забил 34 гола в 36 матчах за Норвегию и стал лучшим бомбардиром национальной команды в возрасте 24 лет. Предыдущий рекорд принадлежал Йоргену Юве (33 гола).

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