Единственный в Украине Ferrari 296 GTB за 15 млн. заметили в Киеве. "Телеграф" узнал, чей он

Авто единственное в Украине

Ни для кого не секрет, что в Украине полно роскошных авто премиум-класса, которые стоят миллионы. В частности, недавно корреспондент "Телеграфа" заметил новенькую Ferrari 296 GTB.

Согласно информации из открытых источников, автомобиль 2023 года выпуска пригнан в Украину только в октябре прошлого года. Стоит он на рынке от 342 до 371 тысяч долларов (в зависимости от модификации и опций). "Телеграф" также узнал, кому принадлежит этот элитный автомобиль стоимостью около 15 миллионов гривен.

Что это за авто и кто его владелец

Ferrari 296 GTB – это гибридный суперкар, выпущенный итальянским производителем в 2023 году (модель впервые сошла с конвейера в 2021). Как и все Ferrari, автомобиль сверхмощный: под капотом у него установлен 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом суммарной мощностью около 830 лошадиных сил и крутящим моментом более 740 Нм. Разгон от нуля до сотни занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость – 330 км/ч.

Как узнал "Телеграф" из собственных источников, автомобилем владеет киевлянин Ганич Константин Тарасович 1993 года рождения. Кроме космической суммы за авто, он еще и заплатил 115 тысяч гривен за "жирные" номера — AA0001CX.

Согласно данным Youcontrol, он является директором Общественной организации "Ассоциации трейдеров Украины", главный офис которого расположен в Киеве. Также он 25% компании ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ". Официально компания занимается "вспомогательной деятельностью в сфере образования", а ее чистая прибыль в 2024 году составила всего 97 тысяч гривен.

В Linkedin больше рассказывается, какова сфера деятельности компании. Согласно опубликованной информации, ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ" — это молодая компания, которая помогает разобраться в финансовых рынках и инвестициях, то есть предоставляет консультативные услуги.

Также Константин Ганич зарегистрирован как ФЛП. Согласно КВЭД, он занимается консультированием по вопросам информатизации и образования.

Ранее "Телеграф" также писал о том, кому принадлежит единственная в Украине Tesla Cybertruck. Владелицей оказался частный нотариус.