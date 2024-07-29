Попадете на большие деньги: почему не стоит покупать авто этих цветов из-за границы

Как не купить кота в мешке

На украинском авторынке часто появляются привлекательные предложения автомобилей по выгодным ценам. Однако такие предложения могут скрывать риск приобретения автомобиля, использовавшегося в такси. В разных странах такси имеют характерные цвета, что облегчает их идентификацию. Они могут иметь экстремально большие пробеги.

К тому же, обычно такие автомобили беспощадно эксплуатировались. Поэтому если у вас есть выбор, лучше не брать авто, которое могло быть такси в прошлом. Но в разных странах собственные традиции по цвету ТС, которые эксплуатируются в такси. Рассказываем, что нужно знать, когда покупаете авто из разных стран.

Какие цвета такси популярны в разных странах

В США преобладают ярко-желтые или оранжевые такси, обычно марки Ford, Nissan и Toyota. Эти автомобили могут быть относительно новыми, но с большим пробегом. В Великобритании традиционными являются черные такси, известные как "кебы".

Германия с 1970-х годов предпочитает бежевый цвет для такси (RAL 1015), который запрещено использовать на частных авто. Из-за высокой стоимости такой покраски некоторые компании оклеивают белые автомобили пленкой соответствующего цвета. Популярными остаются Mercedes-Benz E-классы.

Импортируемые автомобили всегда являются рискованной покупкой. Перед продажей они могут пройти серьезную подготовку, что затрудняет отслеживание истории. Перекупщики могут корректировать пробег и обновлять состояние авто.

Японские импортированные авто часто белого цвета и обычно в лучшем состоянии, чем из других стран. Египетские такси имеют разные цвета в зависимости от класса: черно-белые (самые дешевые), белые и желтые (более дорогие).

В Украину часто импортируют автомобили из Европы, но не всегда они — лучший выбор. Бывшие такси можно распознать по большому пробегу, однако часто корректируется перекупщиками. Поэтому в таком случае лучше обращать внимание на другие признаки того, что пробег не соответствует заявленному – стертость сидений, руля и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, какие авто можно приобрести в Украине за 4 тысячи долларов. Среди множества предложений есть экземпляры с хорошими функциями. К примеру, с климат-контролем.