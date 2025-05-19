Не старше 2015 года и не дороже 4000 долларов. Какие авто можно купить в Украине

Даже среди бюджетных авто можно найти достойный вариант

Выбор автомобиля по доступной цене до 4 тысяч долларов является непростой задачей для украинцев в современных условиях. Найти качественный автомобиль не старше 2015 года за такую сумму – настоящий вызов для потенциальных покупателей.

Впрочем, "Телеграф" проанализировал портал по поиску авто AUTO.RIA.com, и выделил несколько бюджетных автомобилей в хорошем состоянии. Все они также имеют возраст не более 10 лет и не дороже 4 тысяч долларов.

ЗАЗ Forza 2015 (3 600 $ — 149 364 грн)

Этот автомобиль, по словам владельца, имеет ухоженное состояние и не нуждается в дополнительных вложениях. Владелец уверяет, что машина полностью исправна и готова к эксплуатации. ЗАЗ Forza имеет пробег 76 тысяч километров и оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил. Среди преимуществ продавец отмечает: кондиционер, подогрев сидений, полный электропакет (электростеклоподъемники, электрозеркала, центральный замок). Автомобиль не крашен, имеет первый год регистрации в 2016 году.

Dacia Logan MCV 2016 (4 000 $ — 165 960 грн)

Универсал Dacia Logan MCV 2016 выпускапредлагается за 4 000 долларов. Автомобиль имеет пробег 250 тысяч километров и оснащен газовой установкой, что позволяет значительно экономить на топливе. Автомобиль оборудован кондиционером и передними электростеклоподъемниками.

ЗАЗ Forza 2015 Luxury (4 000 $ — 165 960 грн)

Еще один вариант ЗАЗ Forza с пробегом всего в 55 тысяч километров предлагается за 4 000 долларов. Автомобиль куплен в салоне в марте 2017 года и имеет одного владельца. Продавец подчеркивает, что машина хранилась в гараже. Среди особенностей: ABS, легкосплавные диски, повышенный клиренс (установленные проставки), подогрев передних сидений, открывание багажника с пульта и сигнализация. Техническое состояние авто описывается как "полностью неповрежденное".

Напомним, ранее "Телеграф" собирал топ-3 авто по цене не больше 3 тысяч долларов. Среди них есть варианты и на автомате.