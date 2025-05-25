Авто с полным приводом за 4 тысячи долларов – это реально: топ самых дешевых

Для выполнения сложных задач и не только

Владельцы автомобилей часто ищут машины с полным приводом, но не готовы тратить большие суммы. Иногда нужна просто рабочая машина, которая справится с поставленными задачами.

На украинском авторынке есть несколько интересных вариантов по доступной цене. "Телеграф" проанализировал их и определил, по нашему мнению, те, которые больше всего стоят внимания.

SsangYong Kyron 2012 (165 800 грн/4 000 долларов)

Продавец рассказывает, что документы на машину в полном порядке, возможно любое оформление. Технически автомобиль исправен, полный привод работает без проблем. Установлен новый аккумулятор, заправленный кондиционер. На машине стоит грязевая резина.

Chevrolet Niva 2011 (161 655 грн/3 900 долларов)

Владелец продает автомобиль, по его словам, с салоном в идеальном состоянии. Машина тонирована дорогой пленкой LLumar, включая лобовое стекло. Двигатель, коробка передач и ходовая часть в идеальном состоянии, установлено газобаллонное оборудование четвертого поколения. В фарах и противотуманках стоят высококачественные LED лампы.

Chevrolet Niva 2012 (157 510 грн/3 800 долларов)

Продавец утверждает, что автомобиль не нуждается в дополнительных вложениях. Машина имеет стандартное оборудование для своего класса – передние электростеклоподъемники, гидроусилитель руля и полноразмерное запасное колесо. Пробег составляет 100 тысяч километров, что для модели 2012 считается умеренным показателем.

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