В эти месяцы украинцам будет не весело. Что их будет ждать

Это традиционно происходит каждый год

Лето 2025 года в Украине ожидается теплым, но больше всего будет жарко в двух месяцах, когда температура воздуха превысит норму на 1-2 градуса.

Летние месяцы 2025 года в Украине, в частности июль и август, прогнозируются теплее климатической нормы, как сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в комментарии для "УНИАН".

По ее словам, самые высокие температуры традиционно фиксируются в июле, и в этом году ситуация, вероятно, не изменится . В этом месяце также следует ожидать высокой активности конвективных процессов, таких как ливни, грозы, шквалы и град. Вероятно, они будут довольно часто.

Балабух отметила, что из-за значительного запаса влаги в атмосфере и ожидаемой жары, активность подобных явлений в июне также будет выше обычной.

Кроме того, она прогнозирует, что в августе тоже температура может превышать климатическую норму на 1–2°C, хотя возможен дефицит осадков. Метеорологиня отмечает, что прогнозы относительно количества осадков остаются неопределенными, поскольку разные модели демонстрируют противоречивые результаты. По сведениям одного источника, дефицит осадков предполагается в южных и юго-восточных областях, а в других — именно на юге.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины будет хорошая погода на выходных.