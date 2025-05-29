После скандала: "Укрзализныця" объяснила, почему платит сотрудникам так мало (документ)

Фактор низкой зарплаты влечет за собой критический отток кадров в компании

В "Укразализныце" прокомментировали вопрос зарплат своего персонала после скандальных заявлений их сотрудников. В компании сказали, что в настоящее время заработная плата железнодорожников существенно отстает от средней.

Об этом было сообщено в ответе Департамента информационной политики и стратегических коммуникаций "Укрзализныци" на соответствующий запрос "Телеграфа".

Еще в начале мая в сети появились сообщения от неких Билоус Ольги и Партики Мирославы о низком уровне заработной платы в "Укрзализныце". Они опубликовали соответствующие бланки с расчетом заработной платы, на котором видно, что за месяц они получали 8 691 и 8 388 грн.

В компании подтвердили, что они действительно являются работниками регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".

"В настоящее время заработная плата железнодорожников существенно отстает от средней в Украине. Темпов индексации заработной платы железнодорожников крайне недостаточно для удержания кадрового потенциала компании, особенно молодежи", — говорится в ответе на запрос.

Также в "УЗ" говорят, что фактор низкой зарплаты влечет за собой критический отток кадров в компании.

"В целях стабилизации ситуации в конце 2024 года АО "Укрзализныця" инициировало индексацию тарифов на грузоперевозки, которые не пересматривались практически уже 3 года. Свои предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов АО направило для рассмотрения Министерству развития общин и территорий Украины. Предполагается, что в случае одобрения предоставленных обществом предложений часть полученных поступлений будет направлена ​​на безопасность движения и индексацию заработных плат железнодорожников", — пояснили в компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрзализныця" продала двойные билеты на поезд в Днепр. Люди приходили в вагон и видели, что их места уже заняты. Проблема возникла практически у всех пассажиров четвертого вагона и у части из первого.