Щоб не "зваритися" у спеку: як вибрати прохолодне місце у поїзді "Укрзалізниці"

Все просто, якщо знати два секрети

У спекотну погоду подорожі поїздом часто стають справжніми тортурами. Пасажири "Укрзалізниці" нерідко скаржаться на закриті вікна та відсутність кондиціювання у поїзді.

Перед покупкою квитка пасажир має можливість дізнатися, чи встановлена система охолодження повітря у конкретному вагоні, а також у яких купе не відчиняються вікна.

Як дізнатися чи є у вагоні кондиціонер?

У системі бронювання "Укрзалізниці", на сторінці вибору місць, зверніть увагу на піктограму поряд із типом вагона. Якщо є значок "сніжинки", то у вагоні є кондиціонер.

Також інформацію про наявність кондиціонера буде вказано і в електронному квитку.

Купуючи квиток у касі, ви можете просто запитати у касира про наявність охолодження у вагоні.

У яких купе не відчиняються вікна?

У купейних вагонах не відкриваються вікна у третьому і шостому купе, оскільки вони є аварійними виходами. У цих купе вікна зазвичай більше за розміром і не мають горизонтальної перегородки, що розділяє їх на частини, як у звичайних вікнах. Це зроблено для забезпечення безпеки у разі надзвичайної ситуації.

У нефірмових поїздах вікна в цих купе часто не відчиняються, навіть якщо вони виглядають як звичайні. Тому при купівлі квитків рекомендується уникати місць 9-12, 21-24, а також 49-50 та 43-44, які зазвичай перебувають у цих аварійних купе.

Нагадаємо, Україну накриє нова хвиля спеки, яка прийде з Угорщини та Сербії. Температура повітря різко підскочить на 10 градусів і більше, порівняно з поточними показниками.