"Что это на капоте?": во Львовской области Tesla Cybertruck озадачила украинцев (фото)

В Украине такую машину можно приобрести от 110 000 долларов

В Золочеве Львовской области заметили один из самых экзотических электрокаров современности — Tesla Cybertruck. Уникальный автомобиль вызвал настоящий ажиотаж в соцсетях.

Фото опубликовали в местном паблике. Машина действительно выглядела необычно — особенно внимание привлекал ее капот, у которого было странное пятно или потеки.

Tesla Cybertruck появилась на улицах Золочева

Это породило массу предположений. Один из пользователей спрашивает: "Что это на капоте?". В комментариях звучали версии о дизайне или даже об ржавчине: "Я сам голову ломаю уже не первую минуту", — пишет один комментатор. "Или дизайн, или ржавчина", — отвечает владелец паблика.

Что пишут в комментариях под постом об автомобиле

Кто-то заметил, что еще вчера авто выглядело совсем иначе: "Вчера ехала от Снесения (парк во Львове – ред.), чистая была". Встречаются и довольно эпатажные шутки, в частности: "Кровь первого владельца. "Было твое, стало мое"". Другие пользователи менее снисходительны: "Г**но на патычку…", "Корито", — коротко и лаконично выразили свое мнение несколько корреспондентов.

Что пишут в комментариях под постом об автомобиле

Некоторые шутят: "Тесла Tomato BBQ Editional".

Что пишут в комментариях под постом об автомобиле

Tesla Cybertruck – один из самых резонансных электромобилей последних лет. Модель, которую заметили в Золочеве, может быть одним из дорогих экземпляров, которые продаются в Украине. Средняя цена такого авто в настоящее время колеблется от $110 000 до $190 000 (приблизительно 4,5-7,9 млн грн) в зависимости от комплектации, пробега и технических характеристик.

Цена на Tesla Cybertruck на AUTO.RIA

Как видим, появление такой Tesla в украинском городке вызвало волну комментариев и удивление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове на Лычаковской заметили редкий суперкар McLaren 570S — роскошный автомобиль с впечатляющими характеристиками сразу стал объектом захвата среди прохожих и автомобильных фанатов.