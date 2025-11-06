Водителям категорически не рекомендуют ставить эти покрышки зимой: в чем их опасность
Неподходящая резина может увеличить тормозной путь
Украинцам категорически не рекомендуют использовать шипованную резину на своих автомобилях. Такие покрышки могут быть опасными в нашем климате.
Опытный шиномонтажник Виталий Николаевич в комментарии "Телеграфу" предупредил об опасности.
Он объяснил, что в Украине шипованные шины законом не запрещены, но "переобуваться" в них не стоит:
"В нашем климатическом поясе – однозначно нет! Ее даже сейчас нигде не купишь. Продают зимнюю резину под шип, где закладывают специальные места".
Главная проблема – увеличенный тормозной путь.
При экстренном торможении шипованная резина увеличивает в 1,5-2 раза тормозной путь и на льду, и на асфальте.
