Водителям категорически не рекомендуют ставить эти покрышки зимой: в чем их опасность

Неподходящая резина может увеличить тормозной путь

Украинцам категорически не рекомендуют использовать шипованную резину на своих автомобилях. Такие покрышки могут быть опасными в нашем климате.

Опытный шиномонтажник Виталий Николаевич в комментарии "Телеграфу" предупредил об опасности.

Детальнее читайте в материале: "Всесезонка", зимние шины и штрафы за летнюю резину: развенчиваем главные мифы украинских водителей".

Он объяснил, что в Украине шипованные шины законом не запрещены, но "переобуваться" в них не стоит:

"В нашем климатическом поясе – однозначно нет! Ее даже сейчас нигде не купишь. Продают зимнюю резину под шип, где закладывают специальные места".

Главная проблема – увеличенный тормозной путь.

При экстренном торможении шипованная резина увеличивает в 1,5-2 раза тормозной путь и на льду, и на асфальте. предупреждает Виталий Николаевич

