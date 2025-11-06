Укр

Водителям категорически не рекомендуют ставить эти покрышки зимой: в чем их опасность

Денис Подставной
Автомобиль зимой
Автомобиль зимой. Фото Freepik

Неподходящая резина может увеличить тормозной путь

Украинцам категорически не рекомендуют использовать шипованную резину на своих автомобилях. Такие покрышки могут быть опасными в нашем климате.

Опытный шиномонтажник Виталий Николаевич в комментарии "Телеграфу" предупредил об опасности.

Он объяснил, что в Украине шипованные шины законом не запрещены, но "переобуваться" в них не стоит:

"В нашем климатическом поясе – однозначно нет! Ее даже сейчас нигде не купишь. Продают зимнюю резину под шип, где закладывают специальные места".

Главная проблема – увеличенный тормозной путь.

При экстренном торможении шипованная резина увеличивает в 1,5-2 раза тормозной путь и на льду, и на асфальте.

предупреждает Виталий Николаевич

