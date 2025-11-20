Будут ли очереди на заправках в Украине? Окончательный ответ на вопрос

Почему цены на АЗС держатся стабильно, хотя мир говорит о топливных кризисах и что ждет украинских водителей зимой

Цены на заправках держатся относительно стабильно уже несколько месяцев подряд, хотя в соцсетях и некоторых СМИ время от времени загорается паника о дефиците дизеля в Европе или возможном топливном кризисе в Украине. Водители помнят очереди на АЗС в первые месяцы полномасштабного вторжения и опасаются повторения этого сценария.

О том, грозит ли Украине настоящий топливный кризис этой зимой, что происходит с ценами на бензин и дизель, и почему эксперты не видят оснований для паники даже с повышением акцизов, "Телеграфу" в блицинтервью рассказал Александр Сиренко, энергетический эксперт и главный редактор "НефтеРынок".

Главные факты из интервью

Цены стабильны – нефть держится в коридоре $61-$65 за баррель;

Котировки внешнего рынка, налоги, курс валют и ситуация на рынке – ключевые ценовые факторы;

топливного кризиса или дефицита в Украине не ожидается благодаря отлаженным поставкам из Европы и профициту дизеля;

После повышения акцизов больше всего подорожает дизель.

Каковы ваши прогнозы по ценам на бензин, дизель и сжиженный газ на украинских АЗС? Какой фактор будет иметь определяющее влияние в ближайшие месяцы?

— Цены на АЗС формируются из нескольких компонентов. Это котировки внешнего рынка, налоги, ситуация на рынке — профицит или дефицит и курсы валют. Поскольку мы импортозависимые, доллар и евро влияют на наши цены в гривнах. По нефти ситуация сейчас стабилизировалась. За последние три-четыре месяца нефть торгуется в коридоре от 61 до 65 долларов за баррель. Это позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий.

Александр Сиренко. Фото — Facebook

Резкие пики, конечно, могут быть, но за последний год, когда Трамп пришел к власти, мы увидели последовательность — он заявил, что Штаты будут больше добывать нефть и что она не может быть дорогой. Его намерение экономически подавить Россию — помогать с санкциями и вытеснять российские компании с европейского рынка — привело к тому, что нефть опустилась с 70 долларов за баррель, как это было в 2024 году.

Примечательно, что на прошлой неделе США обновили рекорд по добыче. Они являются крупнейшими потребителями нефти в мире и уверенно занимают лидерство в добыче. Эта нефть уже экспортируется активно за границу. Сейчас лидером по ценовым изменениям на нефть являются Соединенные Штаты Америки.

Как вы оцениваете потенциальное влияние дефицита или высоких цен на топливо в Европе на украинский рынок?

— Европейский рынок отдельный, и у него могут быть свои неожиданные ситуации. К примеру, на прошлой неделе дизельное топливо существенно подорожало. Позавчера тоже на один день быстро поднялись цены на дизель в Европе.

Мы пытались изучить причины этих событий. Я думаю, что причины снова в нашей войне, когда случаются поражения экспортных терминалов в России. В результате дизель не дойдет до какой-либо страны, и где-то будут усиленно искать эти ресурсы.

Трейдеры пытаются перераспределить потоки. Но, как показывает практика последних четырех лет, рынки через определенный период стабилизируются. Практика показывает — утром 18 ноября дизель прибавил в цене 70 долларов на тонну, а уже на вечер минус 45. Очень стремительно как загорелось, так и погасло. Дефицита в Европе не будет абсолютно. Нет никаких прогнозов по дефициту и зимой. Этот рынок настолько непрогнозируем, что любая политическая ситуация, военное событие может на него влиять. Не надолго, но все же бывают всплески.

То есть дефицита топлива точно не будет?

– Смотрите, в Европе дефицит дизеля – это просто ерунда. Европа открыта для поставок нефтепродуктов для всего мира. Даже китайский дизель заходил на европейский рынок. Американский дизель из Хьюстона крупными танкерами по 80-120 тысяч тонн входит в Европу, причем делает это системно. Американские компании методически вытесняют с европейского рынка российский ресурс и по нефти, и по нефтепродуктам, и по природному газу. Поэтому дефицит дизеля в Европе – это какая-то чушь. Он может быть там 15 минут, и сразу кто-то предоставит предложение.

Что влияет на цены в Украине, кроме мировых котировок?

– Следующий фактор – курс валюты. На нас оказывает большое влияние МВФ и наши доноры, которые говорят, какой курс должен быть. Если помните, в конце октября или начале ноября МВФ (Международный валютный фонд — Ред .) сказал, что курс должен быть 42-43 гривны за доллар. Написали какое-то сообщение, что у нас немного гривна подешевела по их расчетам. Нацбанк на следующий день поднял курс, но рынок отреагировал стабильно.

Поэтому не следует забывать, что мы зависим от наших доноров. В сущности, во время войны живем на эти деньги. Если они скажут курс поменять, то это, соответственно, повлияет на цену, потому что мы все покупаем за валюту. Если этого не произойдет, то волноваться из-за цен на топливо не придется.

А что будет с налогами?

– Здесь сюрприз, это прогнозируемая история. 1 января поднимаются акцизы, начисляемые в валюте. На бензин будет 300.8 евро на 1000 литров вместо 271,7 – разница 29.1 евро. На дизель будет 253,8 евро вместо 215.7 – разница 38 евро. Сжиженный газ подорожает на 25 евро на 1000 л. Больше всего подорожает дизель — АЗС можем ожидать плюс две гривны в цене. Но все будет зависеть от курса и ситуации в тот момент.

1 января может произойти рост, но не настолько, насколько увеличатся налоги. И первую половину января мы будем использовать остающееся топливо.

Грозит ли Украине топливный кризис, как в начале вторжения?

— Конкуренция на рынке тоже влияет на цены. Если топлива не хватает, то из-за спроса начинается рост. Но у нас с потреблением очень плохо в стране — из-за войны. Уменьшается, к сожалению, количество людей. Это отражается и на предприятиях, и население меньше ездит и меньше заправляется. Спрос – это не всегда означает, что потребление выросло. Ударили по энергетической инфраструктуре – сразу небольшой спрос растет на заправках на бензин, потому что население пользуется бензиновыми генераторами. Крупные промышленные предприятия имеют дизельные генераторы и закупают дизель оптом, его им завозят бензовозами.

Во время войны наш рынок трейдеров и сетей АЗС научился работать намного заранее. Мы всегда заранее контрактуем топливо, и имеем "запас" в пути в Украину. Эти поставки бензовозами — это такой лайфхак этой войны для рынка горючего — они делают невозможными любые надежды на кризис на рынке горючего в Украине. Но в войну возможен и сценарий топливного кризиса.

Могут ли удары по западу Украины повлиять на логистику доставки топлива из Европы?

– Украинцев последние 10 лет до войны методично подсаживали на российский дизель, газ, на белорусский бензин. Мы были зависимы на 80% этих поставщиков. Когда началась война и они прекратили к нам поставлять, мы просто развернулись, поехали на западную границу в Европу за нефтепродуктами, нашли эти ресурсы и до сих пор возим бензовозами. В них попасть ракетами или дронами фактически невозможно, да это и бессмысленно.

Во-вторых, потому, что мы контрактуемся заранее и постоянно в движении большой объем горючего — наоборот работаем по дизельному горючему в профиците. Очень тяжело готовым поставщикам, импортерам продать ресурс из-за большой конкуренции, из-за снижения потребления и относительно стабильных поставок этого дизеля. Война научила нас работать по-другому, и дефицита уже давно не было.

Будет ли подорожание топлива зимой как сезонный фактор?

— Вопрос сезонности касается исключительно дизельного горючего, потому что нужно использовать зимние виды, чтобы он не парафинился и не застывал на морозе. Но к этому уже приспособились. Уже 17 октября в Европе переходят на выпуск переходных, а затем зимних видов дизельного горючего, едущего в Украину. Мы возим дизель из Швеции, из Финляндии, американский зимний дизель.

Уже семь крупных сетей (а это примерно 40% рынка) уже объявили, что в них есть в продаже зимний дизель. Есть разные виды, которые предназначены для использования при разных температур.

Напомним, ранее "Телеграф" спрашивал у экспертов, что действительно душит экономику РФ и как это влияет на рынок горючего. Удары по нефтегазовой инфраструктуре России – один из важнейших факторов на рынке сейчас.