Чи будуть черги на заправках в Україні? Остаточна відповідь на питання

Чому ціни на АЗС тримаються стабільно, хоча світ говорить про паливні кризи, і що чекає українських водіїв узимку

Ціни на заправках тримаються відносно стабільно вже кілька місяців поспіль, хоча в соцмережах та деяких ЗМІ час від часу спалахує паніка про дефіцит дизелю в Європі чи можливу паливну кризу в Україні. Водії пам'ятають черги на АЗС у перші місяці повномасштабного вторгнення і побоюються повторення цього сценарію.

Про те, чи загрожує Україні справжня паливна криза цієї зими, що насправді відбувається з цінами на бензин і дизель, і чому експерти не бачать підстав для паніки навіть із підвищенням акцизів, "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповів Олександр Сіренко, енергетичний експерт та головний редактор "НафтоРинок".

Головні факти з інтерв'ю

Ціни стабільні — нафта тримається в коридорі $61-$65 за барель;

Котирування зовнішнього ринку, податки, курс валют та ситуація на ринку — ключові цінові чинники;

паливної кризи чи дефіциту в Україні не очікується завдяки налагодженим поставкам з Європи та профіциту дизеля;

Після підвищення акцизів найбільше здорожчає дизель.

Які ваші прогнози щодо цін на бензин, дизель та скраплений газ на українських АЗС? Який фактор матиме визначальний вплив найближчими місяцями?

— Ціни на АЗС формуються з кількох компонентів. Це котирування зовнішнього ринку, податки, ситуація на ринку — профіцит чи дефіцит, і курси валют. Через те що ми імпортозалежні, долар та євро впливають на наші ціни в гривнях. По нафті ситуація зараз стабілізувалася. За останні три-чотири місяці нафта продається в коридорі від 61 до 65 доларів за барель. Це дає можливість прогнозувати подальший розвиток подій.

Олександр Сіренко. Фото - Facebook

Різкі піки, звісно, можуть бути, але за останній рік, коли Трамп прийшов до влади, ми побачили послідовність — він заявив, що Штати будуть більше видобувати нафти, і що вона не може бути дорогою. Його намір економічно придушити Росію — допомагати з санкціями і виставляти російські компанії з європейського ринку — призвів до того, що нафта опустилась з 70 доларів за барель, як це було у 2024 році.

Показово, що минулого тижня США оновили рекорд з видобутку. Вони найбільші споживачі нафти у світі та впевнено займають лідерство у видобутку. Ця нафта вже експортується активно за кордон. Зараз лідером по цінових змінах на нафту є Сполучені Штати Америки.

Як ви оцінюєте потенційний вплив дефіциту чи високих цін на пальне в Європі на український ринок?

— Європейський ринок окремий, і в нього можуть бути свої несподівані ситуації. До прикладу, минулого тижня дизельне пальне дуже суттєво подорожчало. Позавчора теж на один день стрімко піднялись ціни на дизель в Європі.

Ми намагалися дослідити причини цих подій. Я думаю, що причини знову в нашій війні, коли трапляються ураження експортних терміналів у Росії. У результаті дизель не дійде до якоїсь країни, і десь будуть посилено шукати ті ресурси.

Трейдери намагаються перерозподілити потоки. Але, як показує практика останніх чотирьох років, ринки через певний період стабілізуються. Практика показує — вранці 18 листопада дизель додав у ціні 70 доларів на тонну, а вже на вечір мінус 45. Дуже стрімко як спалахнуло, так і загасло. Дефіциту в Європі не буде абсолютно. Немає ніяких прогнозів щодо дефіциту і взимку. Цей ринок настільки непрогнозований, що будь-яка політична ситуація, військова подія може на нього впливати. Не надовго, але все ж таки бувають сплески.

Тобто дефіциту пального точно не буде?

— Дивіться, в Європі дефіцит дизеля — це просто дурня. Європа відкрита для всього світу для постачання нафтопродуктів. Навіть китайський дизель заходив до європейського ринку. Американський дизель з Хьюстона великими танкерами по 80-120 тисяч тонн заходить до Європи, причому робить це системно. Американські компанії методично витісняють з європейського ринку російський ресурс і по нафті, і по нафтопродуктах, і по природному газу. Тому дефіцит дизеля в Європі — це якась нісенітниця. Він може там бути 15 хвилин, і одразу хтось надасть пропозицію.

Що впливає на ціни в Україні крім світових котувань?

— Наступний чинник — курс валюти. На нас дуже впливає МВФ і наші донори, які кажуть, який курс має бути. Якщо пам'ятаєте, наприкінці жовтня чи на початку листопада МВФ (Міжнародний валютний фонд — Ред.) сказав, що курс має бути 42-43 гривні за долар. Написали якесь повідомлення, що у нас трішки гривня подешевшала за їхніми розрахунками. Нацбанк на наступний день підняв курс, але ринок відреагував стабільно.

Тож не треба забувати, що ми залежимо від наших донорів. По суті, під час війни живемо на ці гроші. Якщо вони скажуть курс поміняти, то це відповідно вплине на ціну, бо ми все купуємо за валюту. Якщо цього не станеться, то хвилюватись через ціни на пальне не доведеться.

А що буде з податками?

— Тут сюрприз, це прогнозована історія. 1 січня підіймаються акцизи, які нараховуються у валюті. На бензин буде 300.8 євро на 1000 літрів замість 271,7 — різниця 29.1 євро. На дизель буде 253,8 євро замість 215.7 — різниця 38 євро. Скраплений газ подорожчає на 25 євро на 1000 літрів. Найбільше подорожчає дизель — на АЗС можемо очікувати плюс дві гривні у ціні. Але все буде залежати від курсу та ситуації на той момент.

1 січня може відбутись зростання, але не настільки, на скільки збільшаться податки. І першу половину січня ми використовуватимемо пальне, що залишилось.

- Чи загрожує Україні паливна криза, як на початку вторгнення?

— Конкуренція на ринку також впливає на ціни. Якщо пального не вистачає, то через попит починається зростання. Але у нас зі споживанням якраз дуже погано в країні — через війну. Зменшується, на жаль, кількість людей. Це відображається і на підприємствах, і населення менше їздить і менше заправляється. Попит — це не завжди означає, що споживання виросло. Вдарили по енергетичній інфраструктурі — одразу невеликий попит зростає на заправках на бензин, бо населення користується бензиновими генераторами. Великі промислові підприємства мають дизельні генератори, і вони закупають дизель гуртом, їм завозять бензовозами.

Під час війни наш ринок трейдерів та мереж АЗС навчився працювати набагато наперед. Ми завжди наперед контрактуємо пальне, і маємо "запас" в дорозі до України. Ці постачання бензовозами — це такий лайфхак цієї війни для ринку пального — вони унеможливлюють будь-які сподівання на кризу на ринку пального в Україні. Але під час війни можливий і сценарій паливної кризи.

Чи можуть удари по заходу України вплинути на логістику доставки пального з Європи?

Українців останні 10 років перед війною методично підсаджували на російський дизель, газ, на білоруський бензин. Ми були залежні на 80% від цих постачальників. Коли почалась війна і вони припинили до нас постачати, ми просто розвернулись, поїхали на західний кордон до Європи за нафтопродуктами, знайшли ці ресурси і досі возимо бензовозами. У них поцілити ракетами чи дронами фактично неможливо, та й безглуздо.

По-друге, через те, що ми контрактуємось наперед і постійно в русі великий обсяг пального — навпаки працюємо по дизельному пальному в профіциті. Дуже важко готовим постачальникам, імпортерам продати ресурс через велику конкуренцію, через зниження споживання і відносно стабільні постачання цього дизелю. Війна нас навчила працювати по-іншому, і дефіциту уже давно не було.

Чи буде подорожчання пального взимку як сезонний фактор?

— Питання сезонності стосується виключно дизельного пального, бо треба використовувати зимові види, щоб він не парафінився та не застигав на морозі. Але до цього вже пристосувались. Уже 17 жовтня в Європі переходять на випуск перехідних, а потім зимових видів дизельного пального, який їде до України. Ми возимо дизель зі Швеції, з Фінляндії, американський зимовий дизель.

Уже сім великих мереж (а це десь 40% ринку) вже оголосили, що в них продається зимовий дизель. Є різні види, які призначені для використання за різних температур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" питав в експертів, що насправді душить економіку РФ та як це впливає на ринок пального. Удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії — один з найважливіших чинників на ринку зараз.