Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко про "напад" на лідера забороненої в Україні "Партії Шарія" Анатолія Шарія

У людини настав складний період у житті. За останні два роки у багатьох навіть найвідбитіших фанатів шарія відкрилися очі на те, наскільки це бездарно нікчемна особистість, яка сама по собі не уявляє жодної оригінальності та креативності.

Хоча, ще під час його бурхливої політичної діяльності на віддаленні, люди, які довіряли даній особистості, мабуть, через свою недоумкуватість і загальмованість розумових процесів, тільки згодом стали сумніватися в ньому як у лідері та організаторі.

До нього було втрачено інтерес як тих структур, що з ним співпрацювали всі ці роки, так і інших інвесторів, які не бажають більше шкваритися на цій персоналії.

Ось, схоже, шарій і вирішив повернути інтерес до своєї особистості, захопити, так би мовити, нудною фізією порядок денний. Національна гвардія Іспанії, до речі, не підтверджує замаху. Крім того, якщо вже українські спецслужби беруться за усунення будь-кого чи чогось, то це завдання доводиться до кінця без осічок. Витрачати ж час та ресурси на "збитого льотчика" шарія, якось не комільфо.

Толику, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть! Давай по новій!

З іншого боку, не забуваємо, що російські спецслужби й справді мають таку традицію, позбавлятися відпрацьованого матеріалу шляхом його нейтралізації. А толік уже давно відпрацьований латексний виріб.

Раніше "Телеграф" писав, Анатолій Шарій заявив, що на його автомобіль нібито було скоєно напад. Сталося це в Іспанії, де він і мешкає зараз.