Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко о "нападении" на лидера запрещенной в Украине "Партии Шария" Анатолия Шария

У человека наступил сложный период в жизни. За последние два года у многих даже самых отбитых фанатов шария открылись глаза на то, насколько это бездарно никчёмная личность, сама по себе не представляющая никакой оригинальность и креативности.

Хотя, ещё во время его бурной политической деятельности на удалёнке, люди, доверявшие данной личности, видимо, по причине своего скудоумия и заторможенности мыслительных процессов, только со временем стали сомневаться в нём как в лидере и организаторе.

К нему был утрачен интерес как тех структур, что с ним сотрудничали все эти годы, так и прочих инвесторов, не желающих больше шквариться на данной персоналии.

Вот, похоже, шарий и решил вернуть интерес к своей личности, захватить, так сказать, скучной физией повестку дня. Национальная гвардия Испании, кстати, не подтверждает факт покушения. Кроме того, если уже украинские спецслужбы берутся за устранение кого-либо или чего-либо, то эта задача доводится до конца без осечек. Тратить же время и ресурсы на "сбитого лётчика" шария, как-то не комильфо.

Толик, у тебя лицо скучное, тебе никто денег не даст! Давай по новой!

С другой стороны, не забываем, что у российских спецслужб и вправду есть такая традиция, избавляться от отработанного материала путём его нейтрализации. А толик уже давно отработанное латексное изделие.

Ранее "Телеграф" писал, Анатолий Шарий заявил, что на его автомобиль якобы было совершено нападение. Произошло это в Испании, где он и проживает сейчас.