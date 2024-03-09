Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, які ресурси потрібні Росії для наступу на Харків та Суми

Наступ на Харків… Наступ на Суми… Форсування Дніпра, захоплення Херсона, наступ на Миколаїв та Одесу …

Давайте поясню вам на прикладі Авдіївки. Під час наступу на Авдіївку, місто неповною площею 29 км², російські окупаційні війська використовували:

від 60 до 80 (на піку настання) тисяч тіл;

10 тисяч тіл у резерві;

понад 450 танків (щонайменше 100 у резерві);

понад 1300 ББМ (понад 200 у резерві);

близько 1200 одиниць ствольної артилерії;

до 300 одиниць РСЗВ (до 50 у резерві).

З цього постає питання, який ресурс потрібен РОВ, щоб розгорнути успішний наступ на Суми? На Харків? Форсувати Дніпро та дійти до Одеси?

Для таких міст як Суми та Харків РОВ необхідно зосередити на цих напрямках не менше 400-500 тис. тіл, із завданням хоча б оточення міста та окремою фазою, з окремими ресурсами для міських боїв.

Завдання форсування Дніпра, захоплення Херсона, Миколаєва та вихід до Одеси — це завдання не менш ніж мільйонного угруповання за умови відсутності ув’язування в міських боях, які потребують ще більшого ресурсу.

І при всьому цьому я говорю саме про піхотну компоненту — людський ресурс, якого в такій кількості у росіян у наявності немає і навряд чи буде. Тягнути двомільйонне угруповання їх мобсистема нездатна. Механізована компонента в такій кількості у РОВ, для виконання таких завдань зараз зовсім недосяжна.

Stay Tuned & Слава нації!

Раніше "Телеграф" писав, що деякі російські підрозділи, схоже, покращили свої тактичні можливості. Про це свідчить те, що росіянам вдалося використати обмежену тактичну раптовість останніми тижнями боїв за Авдіївку.