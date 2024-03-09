У россиян сейчас нет сил для наступления на Харьков или Одессу и вот почему - Александр Коваленко
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Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, какие ресурсы нужны России для наступления на Харьков и Сумы
Наступление на Харьков… Наступление на Сумы… Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу…
Давайте объясню вам на примере Авдеевки. В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:
- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;
- 10 тысяч тел в резерве;
- более 450 танков (не менее 100 в резерве);
- более 1300 ББМ (более 200 в резерве);
- около 1200 единиц ствольной артиллерии;
- до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).
Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?
Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс. тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.
Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе — это задача не менее, чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.
И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте — людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.
Stay Tuned & Слава нації!
Ранее "Телеграф" писал, что некоторые русские подразделения, похоже, улучшили свои тактические возможности. Об этом свидетельствует то, что россиянам удалось использовать ограниченную тактическую внезапность в последние недели боев за Авдеевку.
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