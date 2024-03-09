Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, какие ресурсы нужны России для наступления на Харьков и Сумы

Наступление на Харьков… Наступление на Сумы… Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу…

Давайте объясню вам на примере Авдеевки. В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:

от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;

10 тысяч тел в резерве;

более 450 танков (не менее 100 в резерве);

более 1300 ББМ (более 200 в резерве);

около 1200 единиц ствольной артиллерии;

до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?

Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс. тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.

Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе — это задача не менее, чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.

И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте — людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.

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Ранее "Телеграф" писал, что некоторые русские подразделения, похоже, улучшили свои тактические возможности. Об этом свидетельствует то, что россиянам удалось использовать ограниченную тактическую внезапность в последние недели боев за Авдеевку.