Журналіст і блогер Олексій Копитько про те, що в емоційних гойдалках війни збільшується амплітуда, яка ще більше розхитує людей

Гойдалки. Те, про що я вже писав. Попереду місяці гойдалки.

Рязань – все в ейфорії. Суми, Кривий Ріг, Одеса – горе, всі розчавлені. Сизрань – знову ейфорія.

Укріплень немає, фронт руйнується – укріплення є, фронт стабілізується.

Допомога партнерів заблокована – але ось один-другий-третій пакети.

Шольц — Макрон. Переговори – шмереговори… І т.д.

Росіяни, їхні посібники та різні мерзенні персонажі в Україні (які монетизують ситуацію) свідомо працюють на збільшення амплітуди.

Наслідок – люди втрачають здатність адекватно сприймати обстановку, бачити складну картину. Їх легко вводити в оману.

Оскільки нерви та розумові структури у всіх вже спалені та жодні заклики до гігієни та критичної оцінки не працюють, найдієвіший спосіб – механічно знизити частоту споживання всієї інформації, крім прикладної.

Якщо вам це не потрібно працювати – читайте новини раз на тиждень. Допомагайте армії наскільки можна. Повірте – так здоровіший і вистачить на довше. Влітку ментальне здоров’я всім знадобиться, від цього залежатиме виживання країни.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи, швидше за все, продовжуватимуть наступальні дії, щоби дестабілізувати українські оборонні лінії. Таким чином, терористи закладатимуть основу нового широкомасштабного наступу влітку 2024 року.