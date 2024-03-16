Журналист и блогер Алексей Копытько о том, что в эмоциональных качелях войны увеличивается амплитуда, которая еще больше расшатывает людей

Качели. То, о чём я уже писал. Впереди месяцы качелей.

Рязань – все в эйфории. Сумы, Кривой Рог, Одесса – горе, все раздавлены. Сызрань – снова эйфория.

Укреплений нет, фронт рушится – укрепления есть, фронт стабилизируется.

Помощь партнеров заблокирована – но вот же один-второй-третий пакеты.

Шольц – Макрон. Переговоры — шмереговоры… И т.д.

Россияне, их пособники и разные гнусные персонажи в Украине (которые монетизируют ситуацию) сознательно работают на увеличение амплитуды.

Следствие – люди теряют способность адекватно воспринимать обстановку, видеть сложную картину. Их легко вводить в заблуждение.

Поскольку нервы и мыслительные структуры у всех уже сожжены и никакие призывы к гигиене и критической оценке не работают, самый действенный способ – механически снизить частоту потребления всей информации, кроме прикладной.

Если вам это не нужно по работе – читайте новости раз в неделю. Помогайте армии по возможности. Поверьте – так здоровее и хватит на дольше. Летом ментальное здоровье всем понадобится, от этого будет зависеть выживание страны.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы, скорее всего, будут продолжать наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонные линии. Таким образом, террористы будут закладывать основу для нового широкомасштабного наступления летом 2024 года.