Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр навела аргументи, чому дії Росії можуть вважатись війною і без її офіційного оголошення

Оголошувати війну не потрібно для того, щоб юридично війна була війною.

Дивно, що залишились окремі публічні люди і політики, які за 10 років у цьому питанні так і не розібрались.

Все дуже просто. В міжнародному праві війна вважається війною по факту навіть без оголошення. Це як схід сонця. Його не треба оголошувати чи приймати акт парламенту.

Про це йдеться у Резолюції "Про агресію" Генеральної Асамблеї ООН, 1974 р.

Так, відповідно до пунктів а,g третьої статті зазначеної Резолюції, незалежно від оголошення війни, будуть кваліфікуватись як агресія наступні дії:

будь-яка анексія території іншої держави із застосуванням сили;

заслання державою або від імені держави озброєних банд, груп і регулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави або значна участь держави в таких діях.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі на третій рік війни таки визнали на офіційному рівні, що вони ведуть війну проти України, а не проводять "СВО". Примітно, що ще рік тому лише за одне слово "війна" в РФ суворо карали своїх громадян.