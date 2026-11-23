Поспішайте, поки не розібрали: в "АТБ" останні дні знижки 40% на популярний плавлений сир
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Акція охоплює плавлений сир і крем-сир
23 та 24 листопада в "АТБ" діє знижка 40% на два вершкові сири "Ферма". За акцією кожна упаковка коштує менш ніж 52 грн.
Про акційні ціни в мережі розповість "Телеграф".
Більше читайте у матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"
Плавлений сир "Ферма Вершковий" 60% у ванночці вагою 160 г продають за 51,90 грн замість 86,90 грн – на 35 грн дешевше.
Крем-сир "Ферма Вершковий" 50% вагою 170 г коштує 50,90 грн замість 84,90 грн. Економія на цій упаковці становить 34 грн.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", із полуницею, лимоном чи маракуєю по 28,50: у "АТБ" подешевшали чай і печиво.