Автогаз 22 листопада зберіг ціну в усіх п’яти мережах АЗС

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Бензин і дизель в Україні можуть помітно подешевшати до кінця листопада через зниження гуртових цін. У неділю, 22 листопада, три мережі АЗС знову знизили ціни на окремі види пального.

Про зниження цін у WOG, SOCAR і "Укрнафті" повідомило РБК-Україна. OKKO і UPG залишили ціни на рівні попереднього дня.

Де подешевшало пальне 22 листопада

SOCAR знижувала ціни другий день поспіль. Стандартний А-95 подешевшав ще на 1 грн за літр – до 89,90 грн/л, опустившись нижче позначки 90 грн. На стільки ж подешевшали NANO 95 – до 92,90 грн/л – і обидві марки дизеля: NANO коштував 104,00 грн/л, а NANO Extro – 107,00 грн/л.

WOG знизила ціни на обидві марки дизеля на 1 грн за літр: ДП Євро-5 коштувало 101,90 грн/л, а ДП Mustang – 104,90 грн/л. "Укрнафта" на ту саму суму знизила ціну А-92 – до 79,90 грн/л. Звичайний А-95 у цій мережі коштував 82,90 грн/л, стандартне дизпаливо – 98,90 грн/л.

Дизель може подешевшати до рівня нижче 100 грн за літр

Від початку зниження цін, 4 листопада, бензин в опті подешевшав на 13,70 грн – до 73,79 грн/л, а дизель – на 12,38 грн, до 88,31 грн/л, зазначає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. У роздріб за той самий період ціни знизилися менше: у середньому на 3,58 грн/л на бензин і на 3,75 грн/л на дизель.

За словами експерта, гуртові партії з доставкою наступного тижня вже пропонували за ще нижчими цінами: бензин – по 65–66 грн/л, дизель у прикордонних регіонах – по 82–85 грн/л.

У грудні пальне може подешевшати ще помітніше Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"У більшості мереж дизельне пальне вже коштує менше ніж 100 грн за літр. Думаю, наступного тижня всі знову торгуватимуть за двозначними цінами", – сказав директор консалтингової групи.

За його оцінкою, у грудні ціни можуть знизитися ще помітніше. Це залежить від ситуації на зовнішніх ринках і від того, чи обійдеться без непередбачених проблем усередині країни.

Як зміниться ціна за умови зниження на 20%

Економіст Олег Устенко в ефірі "Новини LIVE" запропонував застосовувати один коефіцієнт для обох видів пального.

"Будь-яку ціну, яку ви зараз бачите на АЗС, і це стосується і дизеля, і бензину, можна сміливо помножити на 0,8, щоб зрозуміти, якою буде ціна на нафтопродукти", – сказав економіст Олег Устенко.

Якщо застосувати цю формулу до цін "Укрнафти" на 22 листопада, літр звичайного А-95 коштував би 66,32 грн (82,90 × 0,8), а літр стандартного дизеля – 79,12 грн (98,90 × 0,8). Це розрахунок для однієї мережі за умови зниження рівно на 20%.

Як повідомляв "Телеграф", перед переходом на зимове пальне водіям варто заливати стільки дизеля, скільки вони витратять у найближчі кілька днів.