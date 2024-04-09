Шеф-редактор інтернет-видання "Оглядач" Орест Сохар про те, що доля російської війни вирішуватиметься у червні

Британія та Франція заявили про "відновлення Антанти": напередодні І-ї світової вона була створена на трьох з Росією, а тепер — навпаки проти неї. Лондон і Париж переконані, що "Україна має виграти війну, яку веде проти неї Росія". Залишилось "небагато": переконати в цьому Китай.

16-17 червня у Швейцарії очікується проведення мирної конференції по Україні. Європейські країни сподіваються, що на форумі буде сформульовано спільне бачення, як завершити війну РФ проти України. І це "бачення" ляже в основу консенсусу найбільших країн світу.

Наразі світ ще далекий від зближення позицій. Швейцарцям важливо затягнути на форум Китай, тоді як лідер країни Сі мріє привезти до Швейцарії своє ручне звірятко Путіна. Європейці проти присутності РФ за столом перемовин, Пекін впирається намертво.

Цими днями до Пекіна прилетів Лавров, міністр закордонних справ Росії. Судячи з усього, він проговорюватиме з китайцями поле для маневру, що знадобиться китайському лідеру найближчим часом: наступного тижня у Пекіні побуває німецький канцлер Шольц, а на початку травня уже Сі відвідає Париж.

Якщо спостерігати збоку, то ситуація виглядає для нас нібито оптимістично. Макрон зараз вдає найсміливішого гренадера НАТО. Геополітичні поразки в Африці, де "вагнери" позбавили Францію впливу на низку держав, спонукають французького президента до антипутінського драйву.

До лідерства Франції приєдналася традиційно драйвова Британія, і разом вони "відновлюють Антанту", аби розбудити НАТО та згуртувати інші країни.

"Світ активно спостерігає за західними країнами – і судитиме їх, якщо вони не зможуть надати Україні достатню підтримку в її протистоянні проти Москви", — заявили глави МЗС двох країн.

Вагоме слово на швейцарському форумі можуть сказати ті країни Глобального Півдня, які не дуже миряться із домінуванням Китаю: Індія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар і навіть Південна Африка. Якщо українській дипломатії вдасться зібрати пул з цих держав, то дрібніші країни підтягнуться на підтримку української формули.

Водночас Китай отримав чимало торговельних банів в Європі, і він зацікавлений в замирені поточних конфліктів між Пекіном та Брюсселем, фактично, маючи в кишені лише один козир — оте миршаве улюблене звірятко з Кремля.

З іншого боку, очікуване зближення КНР та європейських лідерів викликало неабиякий переляк в Білому Домі. Цілий держсекретар США Блінкен минулого тижня примчав до Парижа, аби пригальмувати зближення Сходу та Заходу. Американські дипломати дають зрозуміти, що для України нічого доброго з цих контактів не вийде.

Ми маємо хорошу підтримку, але дуже поганий час для формулювання мирного плану. Бо важливу, якщо не ключову роль на тому форумі відіграє рішення Конгресу США про виділення допомоги Україні: без зброї на фронті проукраїнська коаліція матиме вибір лише між поганим варіантом та ще гіршим, написало The Washington Post.

"Ніхто не буде поступатися територією, але люди розуміють, що її повернення може зайняти багато часу. Для цього потрібен зовсім інший тип підтримки, ніж той, який Україна має зараз", — пише видання.

Джерело: авторський канал Ореста Сохара у Telegram.