Лавров прилетів до Китаю: одна з цілей візиту стосується України (відео)

Візит буде коротким

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Китаю з офіційним візитом. Пекін приховано підтримує агресію РФ проти України – передає їй дані геопросторової розвідки для продовження терору, а також оптику, обладнання та навіть паливо для ракет.

Літак Лаврова приземлився в аеропорту Шоуду у Пекіні, повідомляють росЗМІ. У Пекіні глава МЗС РФ перебуватиме до 9 квітня і зустрінеться із главою МЗС КНР Ван І.

Планується, що міністри обговорюватимуть "питання двосторонньої співпраці та взаємодії на міжнародній арені", йдеться зокрема про Україну. Також Лавров та Ван І торкнуться роботи ООН та ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Востаннє Лавров відвідував Пекін у жовтні 2023 року. Тоді він брав участь у третьому міжнародному форумі "Один пояс — один шлях".

Нагадаємо, спікер міністерства закордонних справ Ван Венбін днями виступив із заявою, в якій назвав війну Росії проти України "українською кризою" і заявив, що вона має бути припинена шляхом переговорів, а не битв. При цьому за результатами цих переговорів не повинно бути переможців та переможених.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Лавров заявив, що запропонований Китаєм план щодо припинення війни в Україні є "найчіткішим і найрозумнішим". На його думку, він "виходить з аналізу причин того, що відбувається, і необхідності ці першопричини усунути".