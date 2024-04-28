Політолог, військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфа" проаналізував ситуацію під Красногорівкою

За повідомленням Генштабу ЗСУ, за останню добу на Новопавлівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону.

Останніми днями у соціальних мережах активно поширюється інформація про начебто захоплення окупантами вогнетривкого заводу в Красногорівці.

Російські пабліки повідомили, що завод захопила 5-а бригада 1-го корпусу 8-ї армії Південного військового округу. Вони стверджували, що під контролем російських військових перебувають дев'ять великих будівель.

Утім, за повідомленням ОСУВ "Хортиця", ця інформація не відповідає дійсності.

"Шириться інформація про нібито "захоплення" російськими окупантами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області. При цьому активно демонструють відео російських пропагандистів, де людина у військовій формі намагається розмахувати триколором з вікна будівлі. Доповідаємо: його з ганчіркою було оперативно знищено разом з іншими помічниками, які намагалася заховатися в будівлі цього вогнетривкого заводу", — йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Місто Красногорівка займає площу 10,7 км2. В 7 кілометрах південніше розташована Мар’їнка, 23 кілометрах східніше – Донецьк, 17 кілометрах західніше розташоване Курахове, 32 км південніше – Вугледар.

Місто відноситься до Мар’їнської громади Покровського району. Воно складається із кількох частин: основні – вулиця Східна, мікрорайон "Сонячний".

ВАТ "Красногорівський вогнетривкий завод" — одне з найстаріших підприємств в Україні. У 2024 році йому виповнилося 125 років.

Нагадаю, російські провоєнні телеграм-канали ще 27 лютого повідомляли про те, що війська РФ вже зайшли в Красногорівку. Українська 3-тя штурмова бригада ЗСУ підтвердила це, але наголосила, що противника там згодом знищили і Красногорівку зачистили.

Красногорівка — є фланговим для сил, що наступають, у районі Георгіївки, Курахового, надважливого логістичного міста для Сил оборони.

Повідомлення про нібито вивішуваннями росіянами свого триколору на заводі команда DeepState опрацьовує та з’ясовує всі обставини ситуації.Співзасновник і аналітик DeepState Погорілий запевнив, що команда реагуватиме на будь-які зміни, але поки утримається від висновків. Адже коли окупанти вивішують десь свою "ганчірку" – це дуже часто є брехнею та маніпуляцією.

"Нещодавно був приклад з Очеретиним. Вони опублікували свої кадри з північної частини населеного пункту Очеретине, за залізницею. Цей прапор був сфотографований прямо за залізницею, в північній частині, а вони вже повідомили, нібито населений пункт повністю під контролем московитів, що не відповідає дійсності. Тому що там ведуться бойові дії, наші бійці намагаються стабілізувати ситуацію, хоча вона дуже динамічна і може змінюватись у будь-який момент, це теж необхідно враховувати", – пояснив Погорілий.

Наразі бої тривають на околицях міста, а саме: південних і східних. Окупанти використовують тактику флангових охоплень позицій ЗСУ. Противником використовується тактика "м'ясних штурмів", за рахунок чисельної переваги у живій силі. За підтримки авіації противник намагається прорвати оборону наших військ.Українські позиції в районі Красногорівки зазнають сильних ударів касетних бомб МПК і УМПК.

Варто зауважити, що в районі Красногорівки окупанти для прориву позицій Сил оборони України використовують танк "Цар-мангал".

"Цар-Мангал" створений на базі танка Т-72Б, який не має реактивної броні "Контакт-1". На початку він отримав потужні бортові екрани, які закрили борти корпусу. Пізніше було встановлено додатковий захист.

Днями було оприлюднено повідомлення з даними об"єктивного контролю про те, що модифікований танк підірвався на міні під Красногорівкою.

Нагадаю, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася.