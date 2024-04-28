Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию под Красногоровкой

По сообщению Генштаба ВСУ, за последние сутки на Новопавловском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону.

В последние дни в социальных сетях активно распространяется информация о якобы захвате оккупантами огнеупорного завода в Красногоровке.

Российские паблики сообщили, что завод захватила 5-я бригада 1-го корпуса 8-й армии Южного военного округа. Они утверждали, что под контролем российских военных находятся девять крупных построек.

Впрочем, по сообщению ОСУВ "Хортица", эта информация не соответствует действительности.

"Расширяется информация о якобы "захвате" российскими оккупантами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области. При этом активно демонстрируют видео российских пропагандистов, где человек в военной форме пытается размахивать триколором из окна здания. Докладываем: его с тряпкой был оперативно уничтожен вместе с другими помощниками, которые пыталась спрятаться в здании этого огнеупорного завода", — говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

Город Красногоровка занимает площадь 10,7 км2. В 7 километрах южнее расположена Марьинка, 23 километрах восточнее – Донецк, 17 километрах западнее расположено Курахово, 32 км южнее – Угледар.

Город относится к Марьинской общине Покровского района. Она состоит из нескольких частей: основные – улица Восточная, микрорайон "Солнечный".

ОАО "Красногоровский огнеупорный завод" — одно из старейших предприятий в Украине. В 2024 году ему исполнилось 125 лет.

Напомним, российские провоенные телеграмм-каналы еще 27 февраля сообщали о том, что войска РФ уже зашли в Красногоровку. Украинская 3-я штурмовая бригада ВСУ подтвердила это, но подчеркнула, что противника там впоследствии уничтожили и Красногоровку зачистили.

Красногоровка — фланговый для наступающих сил в районе Георгиевки, Курахового, сверхважного логистического города для Сил обороны.

Сообщения о якобы вывешивании россиянами своего триколора на заводе команда DeepState прорабатывает и выясняет все обстоятельства ситуации. Соучредитель и аналитик DeepState Погорелый заверил, что команда будет реагировать на любые изменения, но пока воздержится от выводов. Ведь когда оккупанты вывешивают где-то свою "тряпку" – это очень часто ложь и манипуляция.

"Недавно был пример с Очеретиным. Они опубликовали свои кадры из северной части населенного пункта Очеретино, по железной дороге. Этот флаг был сфотографирован прямо по железной дороге, в северной части, а они уже сообщили, что населенный пункт полностью под контролем московитов, что не соответствует действительности. Потому что там ведутся боевые действия, наши бойцы пытаются стабилизировать ситуацию, хотя она очень динамична и может меняться в любой момент, это тоже необходимо учитывать", – пояснил Погорелый.

В настоящее время бои продолжаются в окрестностях города, а именно: южных и восточных. Оккупанты используют тактику фланговых охватов позиций ВСУ. Противником используется тактика "мясных штурмов", за счет численного превосходства в живой силе. При поддержке авиации противник пытается прорвать оборону наших войск. Украинские позиции в районе Красногоровки испытывают сильные удары кассетных бомб МПК и УМПК.

Следует отметить, что в районе Красногоровки оккупанты для прорыва позиций Сил обороны Украины используют танк "Царь-мангал".

"Царь-Мангал" создан на базе танка Т-72Б, не имеющего реактивной брони "Контакт-1". В начале он получил мощные бортовые экраны, закрывшие борта корпуса. Позже была установлена дополнительная защита.

На днях было обнародовано сообщение с данными объективного контроля о том, что модифицированный танк взорвался на мине под Красногоровкой.

Напомню, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась.