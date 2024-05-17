"В атмосфері світу це є": Зеленський пояснив, чи примушують Україну до переговорів із РФ

Україні слід зайняти сильну та стійку позицію в цьому питанні, переконаний політик

Тема переговорів про закінчення війни неодноразово підіймалася Кремлем, хоча вони і диктують власні умови. Та, як стверджує президент Володимир Зеленський, сьогодні на Україну немає тиску з боку зарубіжних партнерів щодо необхідності проведення перемовин із окупантами.

Про це він заявив на зустрічі із журналістами українських ЗМІ, повідомляє "Телеграф". Слід зазначити, що загалом, за словами глави держави, подібні "переговорницькі" настрої в світовому суспільстві все ж існуюють.

"Партнери не штовхають нас [до переговорів із Росією, — Ред.]. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є", — говорить Зеленський.

На його думку, наразі Україні слід зайняти чітку позицію в цьому питанні. Тим більше, що ми робимо певні кроки у цьому напрямку, аби створити правильні умови для переговорів у разі настання моменту необхідності сісти за стіл.

"І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива — Саміт миру", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, що Саміт миру запланований на середину червня — пройде 15 та 16 числа в Бюргенштоку, Швейцарія. Раніше президент Зеленський повідомляв, що на обговорення буде винесена низка важливих для Києва питань, серед яких і енергетична та ядерна безпека.

"Телеграф" детально проаналізував, кого із західних союзників слід чекати на Саміті та яку позицію стосовно цієї зустрічі зайняв Китай, що все ще продовжує поглиблювати співпрацю із Росією.