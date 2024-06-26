Бронежилети за подвійним тарифом: на корупції попався ексчиновник "Укренерго"

Дії посадовця призвели до багатомільйонних збитків

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) викрили на корупції колишнього очільника Департаменту "Укренерго". Весною 2022 року він організував закупівлю бронежилетів для співробітників за "подвійним тарифом".

Експосадовець підписав контракт з компанією, у якої навіть не було ліцензії на виготовлення бронежилетів. Своїми діями він завдав державі збитків на суму понад 10 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба СБУ.

"Для реалізації оборудки колишній посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, "підрядники" ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

За даними слідства, у цієї фірми експосадовець Укренерго придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн", — йдеться у повідомленні СБУ.

Експосадовця підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Зараз вирішується питання стосовно обрання міри запобіжного заходу для фігуранта. Розслідування триває. Якщо ексчиновника визнають винним, то йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НАБУ взялось за заступника генпрокурора України. Дмитра Вербицького підозрюють у незаконному збагаченні.