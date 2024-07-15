Відключення світла 16 липня: яким регіонам пощастить найменше

Дефіцит зростає через спеку

У вівторок, 16 липня, будуть застосовувати обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. Одночасно відключатимуть світло у чотирьох черг споживачів.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго". Там зазначили, що з 00:00 до 2:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

Водночас у компанії повідомили, що аварійні відключення на Харківщині було скасовано. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.

В "Укренерго" нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Своєю чергою у компанії ДТЕК повідомили, що у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби. Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 02:00, а також з 16:00 до 24:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.