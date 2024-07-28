Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, що буде з ПВК "Вагнер" після розгрому їхньої колони в Малі

Щодо фарширування ПВК "Вагнер" у Малі… Туареги організували чудову засідку на російських найманців ПВК "Вагнер", тим самим показавши, що нічого особливо в цих блідолицих кафірах немає. Якоюсь мірою розвінчанням ореолу певної особливості та ексклюзивності цього угруповання зайнялася 2022 року Україна, коли ПВК "Вагнер" була знекровлена, а їх керівник, після стрімкого медійного зльоту, доведений до істерики, що призвела до відомого результату.

Однак у різанині серед барханів Малі є цікавий момент, крім самого факту винесення колони ПВК "Вагнер" з великою кількістю загиблих і полонених росіян.

Після істеричного кидка Пригожина на Москву, ПВК "Вагнер" почала втрачати свій вплив в Африці. Її поступово видавлювали з різних майданчиків впливу і найяскравішим прикладом стала повна заміна "вагнерів" у Буркіна-Фасо на Африканський корпус. Щоправда, темпи поширення впливу Африканського корпусу трохи пригальмували, оскільки частину їхніх підрозділів взяли участь у травневому перформансі МО РФ.

Своєю чергою варто зазначити, що Малі це остання ділянка, де ПВК "Вагнер" зберігала контроль та отримувала прибуток, насамперед від золотовидобування. Важливість Малі для вагнерів наголошується на тому, що в цій країні особисто був присутній Антон Єлізаров "Лотос", фактично керівник групи. Але не допомогло…

Тепер заміну ПВК "Вагнер" на Африканський корпус готують за тим же принципом і сценарієм, що й у Сирії. Нинішній же розгром колони може цей процес лише прискорити, з урахуванням вже не лише послаблення ПВК "Вагнер", а й показового приниження групи туарегами.

Що називається, немає лиха без добра. ПВК "Вагнер" – це вже відпрацьований матеріал. Про Африку вони можуть забути та не мріяти. А ось відправлення Африканського корпусу та повна заміна ними африканських ділянок контролю ПВК "Вагнер" – розвантажить хоча б один напрямок на півночі Харківщини. Своєю чергою туареги показали високий клас нейтралізації російських найманців і, більш ніж впевнений, це повторять і з Африканським корпусом і не раз.

Що ж до ПВК "Вагнер", недобитого в Африці та видавленого звідусіль, то найманцям групи слід розуміти, що після повернення до Росії на них там чекає аж ніяк не райдужна перспектива. Керівництво тією чи іншою мірою буде пущено під ніж, як у переносному, так і прямому значенні. А ось рядовий склад – просто кинуть у м’ясорубку до України.

Після ліквідації тріо Пригожин, Чекалов, Уткін, у ПВК "Вагнер" був останній шанс на виживання, і цей шанс був у руках амеби Антона Єлізарова "Лотоса". Але амеба вирішила сховатися подалі від Росії у Малі – не допомогло. Розгром від туарегів матиме наслідки для ПВК "Вагнер" набагато критичніші, ніж просто десятки відео з десятками трупів і згорілими каркасами ББМ. Це остаточний аргумент для повного виведення групи з Африки, після чого вона буде остаточно зачищена в тій чи іншій формі. Тому, м’ясорубка в Малі, це дещо більше, ніж може здатися на перший погляд.

Джерело: пост Коваленка в Telegram