Росія почала передавати Ірану системи ППО та радари: ЗМІ повідомили подробиці

Альянс між іранським та російським режимами зміцнився з 2022 року

Російські терористи почали передавати своїм іранським союзникам передові системи протиповітряної оборони та радари до них. Ймовірно, саме цьому питанню був присвячений візит воєнного злочинця та терориста Сергія Шойгу, який 5 серпня мав зустріч з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і з командувачем збройних сил Ірану бригадним генералом Мохаммад Багері.

Про це пише видання The New York Times. Журналісти зазначають, що візит Шойгу, який є людиною російського диктатора Володимира Путіна, підкреслює міцний альянс між двома режимами, який склався та зміцнився після початку вторгнення росіян в Україну у 2022 році.

"Іранські ЗМІ повідомили, що Іран запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем. Двоє іранських офіційних осіб, знайомих із плануванням війни, один з яких є членом Корпусу вартових революції, підтвердили, що Іран зробив запит, і сказали, що Росія почала постачати передові радари та засоби протиповітряної оборони. Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати допомогу", – повідомило видання.

Нагадаємо, в Ірані ліквідували ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це обурило офіційний Тегеран, який обіцяв помститись. Західні розвідки вважають, що скоро Іран атакує Ізраїль. Причому є декілька дат нападу.

Раніше "Телеграф" писав, що Іран може залучити "проксі" до нападу на Ізраїль. Військовий експерт навіть назвав ракети, які скоріше за все застосують.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. У штатах припускають, що зворотна відповідь Ірану буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла"