Політичний оглядач та блогер Михайло Шнайдер — про корупційні схеми в державних компаніях

Приїхали.

Бо схеми державного "Укргазвидобування" тепер уже і у державній "Укрнафті".

Якщо чесно, українського пересічного громадянина важко здивувати якимось черговим корупційним скандалом або темою викриття чергового чиновника.

Тому, на жаль, новина про те, що якісь там підрядники щось там привласнили, — вже не створює того інформаційного буму, на який вона в дійсності заслуговує.

Отже, за інформацією медіа, мова йде про 2 приватні фірми:

ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" #42046647,

ТОВ "ЗЗБК "ЕТАЛОН" #38771657,

директорам яких було оголошено підозру у заволодінні коштами АТ "Укргазвидобування" в особливо великих розмірах шляхом постачання неякісних плит.

Про цю історію писали ще "НАШІ Гроші" у 2022 році, але з незрозумілих причин тоді на неї ніхто не звернув належну увагу.

Варто ще зазначити, що комерційний блок державної компанії "Укргазвидобування" в період укладання договорів з недобросовісними учасниками очолювали Сергій Федоренко та його поплічниця Тетяна Сидоренко, які лишили за собою розгалужену систему корупційних схем, а станом на цей момент імплементують їх вже в іншому державному підприємстві — "Укрнафта", в якій займають так само найвищі позиції в менеджменті і опікуються комерційним напрямком.

За інформацією від надійних джерел, "Укрнафта", також почала укладати контракти з названими контрагентами на постачання залізобетонних плит:

Дивно, що до приходу в "Укрнафту" потужної команди комерсантів на чолі з Федоренком — напівдержавна компанія не мала жодних договірних відносин з компаніями, які опинилися під "прицілом" НАБУ.

Отож, в оприлюдненій новині про розкриття чергової схеми на "Укргазвидобуванні" дивує вибірковий підхід правоохоронців щодо фігурантів ймовірного корупційного злочину.

Не зрозуміло, чому Київська міська прокуратура розслідує лише розтрату державних грошей "Укргазвидобування", очевидно ігноруючи аналогічні спекуляції в "Укрнафті".

Чи не пов’язано це з "недоторканістю" керманича "Укрнафти" Корецького і членів його команди та "потужне" лобі влади, разом з гарантіями захисту від кримінальних переслідувань?

На жаль, це не єдиний приклад налагодження тісних корупційних взаємозв’язків між державними компаніями та їхніми опальними контрагентами та ще й під керівництвом Федоренко-Сидоренко.

Серед нещодавніх прикладів, які висвітлювало ЗМІ, можна назвати ситуацію, де державна компанія "Укрнафта" уклала договір зі швейцарською компанією AGTG SA на закупівлю метилтретинного бутилового етеру (МТБЕ) з Переплатою.

AGTG пов'язують з Євгеном Свірським — бізнес-партнером Ірини Корецької, дружини керівника "Укрнафти" Сергія Корецького. Про це повідомляється у сюжеті телеканалу Київ.

Автори матеріалу з посиланням на контракт повідомляють, що "Укрнафта" лише за вересень-грудень 2023 нібито закупила МТБЕ на понад мільярд гривень. Причому ця закупівля відсутня на сайті Прозорро. Гроші "Укрнафти" пішли на рахунки швейцарської компанії AGTG SA.

Варто зазначити, що цього "швейцарського" контрагента вперше до державних грошей допустило саме "Укргазвидобування" під керівництвом того ж таки Федоренка.

За даними західних реєстрів, серед основних партнерів AGTG є ТОВ "Елемент Нафта" та ТОВ "ТД "Газтрім". Ці фірми входять до групи "Юнімекс", що володіє кількома мережами АЗС та іншим бізнесами. Бенефіціаром компанії "Юнімекс Трейдінг" є Євгеній Свірський.

"Юнімекс" володіє торговими марками ULTRA та MANGO. Як писав http://xn--e1aerfk5a.net/, це бренди мережі АЗС паливної групи "Елемент", яку контролює Борис Ганджа, який з 2019-го менеджував мережу АЗС Glusco для оточення Віктора Медведчука. Стверджується, що Свірський нібито також є співвласником ТОВ "Велсбі Трейд Плюс". Інша половина компанії належить Ірині Корецькій — дружині очільника "Укрнафти" Сергія Корецького.

Чи звичні це співпадіння, чи добре продумана "Спеціальна комерційна Операція" Федоренка в інтересах його очільника — директора "Укрнафти" Корецького, здогадатися неважко.

Важко, ймовірно, швидко відповісти на поставлені виклики антикорупційним органам та "Вгамувати Спеку" роздратованого українського суспільства — реальними, справедливими та невідворотними вироками іменем України.

Які ми вже давно потребуємо.

Джерело: Facebook-сторінка Михайла Шнайдера