Политический обозреватель и блогер Михаил Шнайдер — о коррупционных схемах в государственных компаниях

Приехали.

Потому что схемы государственной "Укргаздобычи" теперь уже и в государственной "Укрнафте".

Если честно, украинского рядового гражданина трудно удивить каким-нибудь очередным коррупционным скандалом или темой разоблачения очередного чиновника.

Поэтому, к сожалению, новость о том, что какие-то подрядчики что-то там присвоили, — уже не создает того информационного бума, которого она в действительности заслуживает.

Итак, по информации медиа, речь идет о 2 частных фирмах:

ООО "СВЕТЛОВОДСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" #42046647,

ООО "ЗБК "ЭТАЛОН" #38771657,

директорам которых было объявлено подозрение в завладении средствами АО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах путем поставки некачественных плит.

Об этой истории писали еще "НАШІ Гроші" в 2022 году, но по непонятным причинам тогда на нее никто не обратил должного внимания.

Стоит отметить, что коммерческий блок государственной компании "Укргаздобыча" в период заключения договоров с недобросовестными участниками возглавляли Сергей Федоренко и его пособница Татьяна Сидоренко, которые оставили после себя разветвленную систему коррупционных схем, а по состоянию на данный момент имплементируют их уже в другом государственном предприятии — "Укрнафта", в которой занимают также высшие позиции в менеджменте и занимаются коммерческим направлением.

По информации из надежных источников, "Укрнафта" также начала заключать контракты с названными контрагентами на поставку железобетонных плит:

Удивительно, что до прихода в "Укрнафту" мощной команды коммерсантов во главе с Федоренко — полугосударственная компания не имела никаких договорных отношений с оказавшимися под "прицелом" НАБУ компаниями.

Итак, в обнародованной новости о раскрытии очередной схемы на "Укргаздобыче" удивляет выборочный подход правоохранителей к фигурантам предполагаемого коррупционного преступления.

Не понятно, почему Киевская городская прокуратура расследует лишь растрату государственных средств "Укргаздобычи", очевидно, игнорируя аналогичные спекуляции в "Укрнафте".

Не связано ли это с "неприкосновенностью" руководителя "Укрнафты" Корецкого и членов его команды и "мощным" лобби власти, вместе с гарантиями защиты от уголовных преследований?

К сожалению, это не единственный пример налаживания тесных коррупционных взаимосвязей между государственными компаниями и их опальными контрагентами, да еще под руководством Федоренко-Сидоренко.

Среди недавних примеров, освещаемых СМИ, можно назвать ситуацию, где государственная компания "Укрнафта" заключила договор со швейцарской компанией AGTG SA на закупку метилтретичного бутилового эфира (МТБЭ) с переплатой.

AGTG связывают с Евгением Свирским — бизнес-партнером Ирины Корецкой, супруги руководителя "Укрнафты" Сергея Корецкого. Об этом сообщается в сюжете телеканала Киев.

Авторы материала со ссылкой на контракт сообщают, что "Укрнафта" только за сентябрь-декабрь 2023 года якобы закупила МТБЭ на более миллиарда гривен. Причем эта закупка отсутствует на сайте Прозорро. Деньги "Укрнафты" пошли на счета швейцарской компании AGTG SA.

Стоит отметить, что этого "швейцарского" контрагента впервые к государственным деньгам допустила именно "Укргаздобыча " под руководством Федоренко.

По данным западных реестров, среди основных партнеров AGTG — ООО "Элемент Нефть" и ООО "ТД "Газтрим". Эти фирмы входят в группу "Юнимекс", владеющую несколькими сетями АЗС и другими бизнесами. Бенефициаром компании "Юнимекс Трейдинг" является Евгений Свирский.

"Юнимекс" владеет торговыми марками ULTRA и MANGO. Как писал http://xn--e1aerfk5a.net/, это бренды сети АЗС топливной группы "Элемент", которую контролирует Борис Ганджа, он с 2019-го менеджировал сеть АЗС Glusco для окружения Виктора Медведчука. Утверждается, что Свирский якобы также является совладельцем ООО "Велсби Трейд Плюс". Другая половина компании принадлежит Ирине Корецкой — жене главы "Укрнафты" Сергея Корецкого.

Случайные это совпадения или хорошо продуманная "Специальная коммерческая Операция" Федоренко в интересах его руководителя — директора "Укрнафты" Корецкого, догадаться несложно.

Сложно, вероятно, быстро ответить на поставленные вызовы антикоррупционным органам и "Вгамувати Спеку" раздраженного украинского общества — реальными, справедливыми и неотвратимыми приговорами именем Украины.

В которых мы уже давно нуждаемся.

Источник: Facebook-страница Михаила Шнайдера