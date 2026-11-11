Боїтеся операції, а ВЛК наполягає: що лікарі не мають права вам нав'язувати

Відомості про хворобу, обстеження та сімейне життя не можна розголошувати, крім передбачених законом випадків

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Сам факт проходження військово-лікарської комісії не дає лікарям права примушувати людину до операції. Під час огляду члени ВЛК мають діяти в межах закону й поважати права пацієнта, зокрема коли він боїться ризиків втручання або має особисті переконання.

Про правила роботи лікарів комісії в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" розповіла адвокатка Анна Даніель. Пункт 2.1 Положення № 402 визначає засади їхньої роботи: верховенство права, законність, повагу до прав людини, колегіальність, вільне обговорення, об'єктивність, неупередженість та обґрунтованість рішень.

Більше подробиць у матеріалі: ВЛК радить операцію, а ви проти: чи вважається відмова ухиленням від мобілізації .

Доброчесна поведінка охоплює шість принципів: пріоритет службових інтересів, компетентність, неупередженість, прозорість, конфіденційність, коректність і ввічливість. Лікарі мають діяти виключно в інтересах служби, своєчасно й результативно виконувати обов'язки та постійно підвищувати кваліфікацію.

Приватні інтереси, політичні, релігійні та інші погляди не повинні визначати рішення комісії, а тиск – впливати на оцінку. Принцип прозорості забороняє приховувати відкриту інформацію або надавати завідомо неповні чи неправдиві відомості. Дані про здоров'я та сімейне життя захищає принцип конфіденційності.

Члени ВЛК мають поводитися так, щоб не провокувати конфліктів, не допускати зловживань і не ухилятися від ухвалення рішень. Вони також повинні знати нормативні акти з військово-лікарської експертизи.

Раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібно мати при собі при перевірці ТЦК.