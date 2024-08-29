Мы уже доигрались в толерантность - Максим Жорин
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Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр – о наказании за сопротивление работе ТЦК
Реакция на нападения на военных — в частности, на представителей ТЦК — давно должна быть гораздо более жесткой. Мы уже доигрались в толерантность.
Свою позицию высказывал уже не раз: если работник ТЦК нарушает закон, он должен получить наказание. Чаще так и происходит, потому что в армии в этом плане все гораздо быстрее.
Но препятствование работе военкоматов, блокирование их сотрудников, какие-то "спасательные операции" по вытягиванию из ТЦК уклонистов, и тем более вооруженные (!) нападения – это тоже прямые нарушения закона, которые очень оперативно и максимально жестко должны пресекаться. Особенно учитывая, что сейчас в ТЦК действительно работает очень много военных после ранений.
Источник: пост Жорина в Telegram.
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