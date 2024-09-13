Директор експертно-аналітичного центру "Діалог" спеціально для сайту "Телеграф" пояснив, як Захід буде примушувати Путіна до миру

Сьогодні Україна має отримати дозвіл по ударах західною далекобійною зброєю вглиб російської території. Він має з’явитися після сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні президента США Джо Байдена з британським прем’єром Кіром Стармером.

Цей дозвіл став можливим після того, як Іран передав Росії балістичні ракети для застосування по Україні. Пряма аналогія з виділенням у квітні цього року довгоочікуваних 60 мільярдів американської допомоги. Які пів року блокували Трамп і його CoMAGA. Блокували б й надалі, але виникла потреба терміново виділити допомогу Ізраїлю — а в пакеті з ним від американського Конгресу й нам допомога прийшла.

Так і зараз – місяцями Київ наполягав на потребі отримати дозвіл на удари західною зброєю вглиб російської території, але отримував ввічливі (інколи – не дуже) послідовні відмови. Але от крига скресла. Чому посприяло те, що, з одного боку Іран таки передав Росії свої балістичні ракети, про теоретичну можливість чого казали з минулого року. А з іншого те, що росіяни почали контрнаступ у Курській області. Який матиме набагато більші складності, якщо Україна отримає дозвіл бити західною зброєю не тільки по прикордонних районах РФ, а й далі вглиб по стратегічно важливих об’єктах у тилу ворога.

Дозвіл – дозволом, але у ньому є суттєва кількість "але". По-перше, йдеться лише про британські та французькі далекобійні ракети.

Але не про американську зброю великої дальності ATACMS.

Як про це повідомляє The Times, "Джо Байден може вирішити дати зелене світло президенту Зеленському на використання ракет Storm Shadow і їх французького еквівалента – ракет Scalp – для ударів по цілях на території Росії на тій підставі, що Велика Британія і Франція підтримують такий крок". Водночас Вашингтон не дозволить бити по цілях в Росії ракетами ATACMS, побоюючись ескалації конфлікту.

Такий компроміс, судячи з усього, став наслідком зустрічі в Києві цього тижня президента Зеленського, державного секретаря США Ентоні Блінкена і Девіда Леммі, міністра закордонних справ Великої Британії.

І саме цей компроміс сьогодні обговорять+затвердять Стармер і Байден.

Таким чином, Велика Британія знову підтверджує свою здатність бути попереду всіх наших західних союзників і робити рішучі кроки на підтримку України.

Але – і це по-друге – не варто очікувати урочистого та офіційного дозволу Лондона Україні бити Storm Shadow вглиб Росії. Щобільше, англійська The Guardian із посиланням на джерела в британському уряді писала, що рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії ВЖЕ ПРИЙНЯТЕ. І не очікується, що про це буде публічно оголошено в п'ятницю, коли Кір Стармер зустрінеться з Джо Байденом у Вашингтоні. "Спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі із Зеленським не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow", — зазначили співрозмовники The Guardian.

Такий підхід повністю виправданий – навіщо без потреби зайвий раз провокувати росіян. Які й самі у курсі, що таке рішення є і погрозами Путіна намагаються якось залякати Британію і НАТО в цілому своєю відповіддю на удари по цілях в глибині РФ західною зброєю.

І по-третє, to be continued. Захід сподівається, що дозвіл бити Storm Shadow і Scalp вглиб РФ стане сам по собі дієвим способом примусу Путіна до миру. І готовий надати кремлівському керманичу продемонструвати це. З цією метою навряд чи Shadow і Scalp полетять по цілях у Росії до щорічних дебатів високого рівня в рамках Генеральної Асамблеї ООН, які відбудуться наприкінці цього місяця в Нью-Йорку. І де зберуться світові лідери.

А отже, відмашку для ударів по території РФ навряд чи буде дано до засідання ООН у Нью-Йорку.

Це підтвердив і Леммі, який повідомив, що засідання ООН стане наступною можливістю обговорити ракети дальнього радіуса дії та подальшу підтримку України.

Але в будь-якому разі принципове рішення Лондоном прийнято, Рубікон Британією перейдено. Й тому наскільки сьогоднішня п’ятниця, 13-те, для України стала днем гарних новин, настільки ж для росіян – днем дуже поганих новин.