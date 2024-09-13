Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" специально для сайта "Телеграф" объяснил, как Запад будет принуждать Путина к миру

Сегодня Украина должна получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием в глубь российской территории. Оно должен появиться после сегодняшней встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером.

Это разрешение стало возможным после того, как Иран передал России баллистические ракеты для применения по Украине. Прямая аналогия с выделением в апреле этого года долгожданных 60 миллиардов американской помощи. Полгода блокировали Трамп и его CoMAGA. Блокировали бы и дальше, но возникла необходимость срочно выделить помощь Израилю — а в пакете с ним от американского Конгресса и помощь нам пришла.

Так и сейчас – месяцами Киев настаивал на необходимости получить разрешение на удары западным оружием в глубь российской территории, но получал вежливые (иногда – не очень) последовательные отказы. Но вот лед тронулся. Чему поспособствовало то, что, с одной стороны, Иран таки передал России свои баллистические ракеты, о теоретической возможности чего говорили с прошлого года. А с другой — то, что россияне начали контрнаступление в Курской области. Которое сильно усложнится, если Украина получит разрешение бить западным оружием не только по приграничным районам РФ, но и дальше в глубь по стратегически важным объектам в тылу врага.

Разрешение – разрешением, но в нем есть существенное количество "но". Во-первых, речь идет только о британских и французских дальнобойных ракетах.

Но не об американском оружии большой дальности ATACMS.

Как об этом сообщает The Times ,"Джо Байден может решить дать зеленый свет президенту Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французского эквивалента ракет Scalp для ударов по целям на территории России на том основании, что Великобритания и Франция поддерживают такой шаг". В то же время Вашингтон не позволит бить по целям в России ракетами ATACMS, опасаясь эскалации конфликта.

Такой компромисс, судя по всему, стал следствием встречи в Киеве на этой неделе президента Зеленского, государственного секретаря США Энтони Блинкена и Дэвида Лемми, министра иностранных дел Великобритании.

И именно этот компромисс сегодня обсудят+утвердят Стармер и Байден.

Таким образом, Великобритания снова подтверждает свою способность быть впереди всех наших западных союзников и делать решительные шаги в поддержку Украины.

Но – и это во-вторых – не стоит ожидать торжественного и официального разрешения Лондона Украине бить Storm Shadow в глубь России. Более того, английская The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России УЖЕ ПРИНЯТО. И не ожидается, что об этом будет публично объявлено в пятницу, когда Кир Стармер встретится с Джо Байденом в Вашингтоне. "Совместный визит Блинкена и Лемми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow", — отметили собеседники The Guardian.

Такой подход полностью оправдан – зачем без надобности лишний раз провоцировать россиян. Которые и сами в курсе, что такое решение есть и угрозами Путина пытаются как-то запугать Великобританию и НАТО в целом своим ответом на удары по целям в глубине РФ западным оружием.

И в третьих, to be continued. Запад надеется, что разрешение бить Storm Shadow и Scalp в глубь РФ станет само по себе действенным способом принуждения Путина к миру. И готов дать возможность кремлевскому вождю продемонстрировать это. Поэтому вряд ли Shadow и Scalp полетят по целям в России до ежегодных дебатов высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которые состоятся в конце этого месяца в Нью-Йорке. И где соберутся мировые лидеры.

А значит, отмашка для ударов по территории РФ вряд ли будет дана до заседания ООН в Нью-Йорке.

Это подтвердил и Лемми, сообщивший, что заседание ООН станет следующей возможностью обсудить ракеты дальнего радиуса действия и дальнейшую поддержку Украины.

Но в любом случае принципиальное решение Лондоном принято, Рубикон Великобританией перейден. И потому насколько сегодняшняя пятница, 13-е, для Украины стала днем хороших новостей, настолько же для россиян – днем очень плохих новостей.