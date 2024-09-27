У Сербії зробили невтішний прогноз щодо закінчення війни: в Україні вже відповіли

Користувачі обурені словами сербського лідера

Союзник Володимира Путіна президент Сербії Олександр Вучич, який висловлювався про Україну, розповів, скільки в нашій державі триватиме війна. Він вважає, що це триватиме ще 10 років.

Вучич каже, що війна закінчиться за корейським сценарієм, тобто мирним врегулюванням існуючої лінії фронту. Про це він заявив у інтерв'ю TV Informer.

За словами президента Сербії, всі ці десять років буде боротьба за кожне місто і село, а після конфлікт просто заморозять.

"Зрештою настане мир, запишіть це, я вперше говорю це публічно, на основі досягнутих ліній за корейським сценарієм", – сказав Вучич.

Українці в мережі прокоментували заяву Олександра Вучича. Люди негативно відреагували на його слова.

Користувачі пишуть, що війна може закінчитись через 10 років, у тому випадку, якщо помре лідер Кремля Володимир Путін. А інші зазначили, що через 10 років у обох сторін не буде ресурсу для війни.

Також у коментарях висловились, що війна нібито закінчиться до нового року. І наша країна поверне Крим.

Відносини Сербії та України — що відомо

Сербія не є країною ЄС та підтримувала санкції проти Росії. Водночас Сербія і не підтримала агресію Кремля проти України.

Попри це Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, наприкінці серпня 2023 року було передано 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

А також раніше "Телеграф" писав, що Сербія опосередковано причетна до посилення обороноздатності України. В нашу країну через треті країни потрапили сербські снаряди на суму 800 мільйонів євро.