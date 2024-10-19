Адвокат, ветеран російсько-української війни Масі Найєм розповів про проблеми із закладом дітей в Україні

Нещодавно вдягав гольф, який купив одинадцять років назад.

Тоді це було під час революції, грудень 25 числа. Гольф коштував неймовірних 400 гривень. А ще згадав, як за день до прильоту по Охматдит купив джинси і на наступний день розбирав завали в Охматдит. По закінченню написав своїй дівчині, що спортив джинси… а до того купляв джинси років п'ять назад. Вона каже:

- Я тобі куплю нові.

- Краще дітей мені народи.

- Навіщо? Щоб потім ось так прилетіло по Охматдиту і вбило дитину?

А нещодавно на Аспені почув жахливу, але логічну думку: якщо сьогодні дитина і народиться, то працездатною вона буде через 18 років, в найкращому випадку.

Тобто щоб виправити той факт, що нас стає дедалі менше, нам треба буде не тільки народити дитину, а ще й виховувати і зберегти її… 18 років.

Відчуваю, що ми як дерева. Яких вирубають скоріше, ніж ми можемо вирости.

Джерело: пост Найєма у Facebook