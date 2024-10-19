Адвокат, ветеран российско-украинской войны Маси Найем рассказал о проблемах с заведением детей в Украине

Недавно одевал гольф, купленный одиннадцать лет назад.

Тогда это было во время революции, 25 декабря. Гольф стоил невероятных 400 гривен. А еще вспомнил, как за день до прилета по Охматдету купил джинсы и на следующий день разбирал завалы в Охматдете. По окончании написал своей девушке, что испортил джинсы… а до этого покупал джинсы лет пять назад. Она говорит:

– Я тебе куплю новые.

– Лучше детей мне нарожай.

– Зачем? Чтобы потом вот так прилетело по Охматдету и убило ребенка?

А недавно на Аспене услышал ужасное, но логичное мнение: если сегодня ребенок и родится, то работоспособным он будет через 18 лет, в лучшем случае.

То есть, чтобы исправить тот факт, что нас становится все меньше, нам нужно будет не только родить ребенка, но и воспитывать и сохранить его… 18 лет.

Чувствую, что мы как деревья. Которых вырубят скорее, чем мы можем вырасти.

Источник: пост Найема в Facebook