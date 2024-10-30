Блогер і бізнесмен Роман Шрайк висловився про рекордні втрати особового складу армії РФ

Жовтень уже став рекордним місяцем за російськими втратами особового складу (убиті плюс поранені). Загалом, за даними Генштабу, вийде понад 40 тисяч.

Це не зі стелі цифри. Канал, який рахує некрологи російських солдатів, у жовтні вийде на 5 тисяч некрологів. До публічного простору потрапляє інформація лише про половину смертей, отже всього загиблих буде понад 10 тисяч. Додаємо поранених у пропорції 1 до 3 і виходимо на ті самі 40 тисяч.

За чисельності російського угруповання близько 400-500 тисяч, такі втрати — відверто до****а.

Я розумію, що виплати за укладення контракту із МО РГ величезні. Я не сумніваюся, що у серпні-вересні була патріотична хвиля через Курську операцію ЗСУ, яка збільшила кількість новобранців у російській армії.

Але все одно втрачати за місяць майже кожного десятого солдата — це якийсь й*****й конвеєр смерті.

Підписав контракт, вирушив на фронт, пішов у компанії 3-4 дол******в на штурм, лежиш у землі або лікарні.

Х**н його знає, як довго може працювати конвеєр у такому режимі. Зрозуміло тільки, що іншого виходу, окрім як відправляти всіх охочих назустріч смерті, ЗСУ не має.

Джерело: пост Романа Шрайка у Telegram