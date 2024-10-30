Блогер и бизнесмен Роман Шрайк высказался о рекордных потерях личного состава армии РФ

Октябрь уже стал рекордным месяцем по российским потерям личного состава (убитые плюс раненые). Всего, по данным Генштаба, выйдет больше 40 тысяч.

Это не отфонарные цифры. Канал, который считает некрологи российских солдат, в октябре выйдет на 5 тысяч некрологов. В публичное пространство попадает информация только о половине смертей, значит всего погибших будет больше 10 тысяч. Добавляем раненых в пропорции 1 к 3 и выходим на все те же 40 тысяч.

При численности российской группировки около 400-500 тысяч, такие потери — откровенно до****а.

Я понимаю, что выплаты за заключение контракта с МО РГ огромные. Я не сомневаюсь, что в августе-сентябре была патриотическая волна из-за курской операции ЗСУ, увеличившая число новобранцев в российской армии.

Но все равно терять за месяц почти каждого десятого солдата — это какой-то е****й конвейер смерти.

Подписал контракт, отправился на фронт, пошел в компании 3-4 долб****в на штурм, лежишь в земле или больничке.

Х**н его знает, как долго может работать конвейер в таком режиме. Ясно только, что другого выхода, кроме как отправлять всех желающих навстречу смерти, у ЗСУ нет.

Источник: пост Романа Шрайка в Telegram