Історію, яка трапилась із Миколою Пасічником з Ладижина, показували на всіх телеканалах

Дніпровський райсуд Києва виправдав осіб, які у 2014 році переслідували і відправили побитим в СІЗО 72-річного Миколу Пасічника — учасника Революції Гідності.

Якихось 10 років, і історію, яку ми всі бачили і в якій брали участь, — перепишуть рішеннями судів.

Мені, як учасниці Революції Гідності та авторці багатьох юридичних ініціатив Майдану, — боляче на це все дивитись.

Нагадаю, що історію, яка трапилась із Миколою Пасічником з Ладижина, показували на всіх телеканалах. У 2014 році під час ходи на честь Дня соборності силовики пішли в наступ на майданівців.

Пасічника, який тримав у торбині лише шматок сала та хліб, сильно побили кийком та затримали.

Потім Шевченківський суд в м.Києві за сфальсифікованими прокуратурою матеріалами кримінальної справи присудив пенсіонеру, в якого була розбита губа та струс мозку, два місяці тримання під вартою.

Щоправда, через день той же суд замінив вирок на домашній арешт. Але додому Микола Пасічник не повернувся, адже проходив лікування. Зрештою, Революція Гідності перемогла, і з усіх майданівців зняли обвинувачення. Але нікого із причетних до побиття та засудження чоловіка не покарали.

Микола Пасічник до вироку не дожив. Він помер у 2020 році у 78-річному віці.

Джерело: пост Маляр у Telegram.