Каких-нибудь 10 лет, и историю, которую мы все видели, перепишут решениями судов - Анна Маляр
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Историю, произшедшую с Николаем Пасечником из Ладыжина, показывали на всех телеканалах
Днепровский райсуд Киева оправдал лиц, которые в 2014 году преследовали и отправили избитым в СИЗО 72-летнего Николая Пасечника — участника Революции Достоинства.
Каких-то 10 лет, и историю, которую мы все видели и в которой участвовали, перепишут решениями судов.
Мне, как участнице Революции Достоинства и автору многих юридических инициатив Майдана, больно на это все смотреть.
Напомню, что историю, случившуюся с Николаем Пасечником из Ладыжина, показывали на всех телеканалах.
Пасечника, который держал в сумке только кусок сала и хлеб, сильно избили дубинкой и задержали.
Затем Шевченковский суд в Киеве по сфальсифицированным прокуратурой материалам уголовного дела присудил пенсионеру, у которого была разбита губа и сотрясение мозга, два месяца содержания под стражей.
Правда, день спустя тот же суд заменил приговор на домашний арест. Но домой Николай Пасечник не вернулся, ведь проходил лечение. В конце концов, Революция Достоинства победила, и со всех майдановцев были сняты обвинения. Но никого из причастных к избиению и осуждению мужчины не наказали.
Николай Пасечник до приговора не дожил. Он скончался в 2020 году в 78-летнем возрасте.
Источник: пост Маляр в Telegram.
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