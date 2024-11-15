Историю, произшедшую с Николаем Пасечником из Ладыжина, показывали на всех телеканалах

Днепровский райсуд Киева оправдал лиц, которые в 2014 году преследовали и отправили избитым в СИЗО 72-летнего Николая Пасечника — участника Революции Достоинства.

Каких-то 10 лет, и историю, которую мы все видели и в которой участвовали, перепишут решениями судов.

Мне, как участнице Революции Достоинства и автору многих юридических инициатив Майдана, больно на это все смотреть.

Напомню, что историю, случившуюся с Николаем Пасечником из Ладыжина, показывали на всех телеканалах.

Пасечника, который держал в сумке только кусок сала и хлеб, сильно избили дубинкой и задержали.

Затем Шевченковский суд в Киеве по сфальсифицированным прокуратурой материалам уголовного дела присудил пенсионеру, у которого была разбита губа и сотрясение мозга, два месяца содержания под стражей.

Правда, день спустя тот же суд заменил приговор на домашний арест. Но домой Николай Пасечник не вернулся, ведь проходил лечение. В конце концов, Революция Достоинства победила, и со всех майдановцев были сняты обвинения. Но никого из причастных к избиению и осуждению мужчины не наказали.

Николай Пасечник до приговора не дожил. Он скончался в 2020 году в 78-летнем возрасте.

Источник: пост Маляр в Telegram.