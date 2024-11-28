Графіки відключень затримаються? Скільки насправді часу потрібно на відновлення енергосистеми

Сьогодні в Україні міг настати повний блекаут

Для відновлення стабільної роботи енергосистеми знадобиться мінімум 10-14 днів, а не два-три дні, як сьогодні спрогнозував народний депутат Сергій Нагорняк.

Про це директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив в етері "РБК-Україна".

"Я думаю це – неправда, що знадобиться два-три дні. Знадобиться набагато більше днів, тому що пошкодження такі які завдані були сьогодні, і вони наклалися ще на попередні пошкодження, то знадобиться набагато більше, як мінімум 10 днів, можливо два тижні, і це не факт що не буде нових обстрілів", – пояснив Омельченко.

Він також заявив, що Росія буде робити все, щоб до Нового року повністю зруйнувати українську енергосистему.

"Можна сказати що вони достатньо складні, ці пошкодження і головна ідея цього терористичного акту сьогоднішнього з боку Російської Федерації було відрізати атомні станції від об'єднаної енергетичної системи України", – поділився своєю думкою Омельченко.

Своєю чергою експерт з енергетики Геннадій Рябцев в етері Вечір.LIVE наголосив, що завдяки зусиллям енергетиків нині вимкнення електроенергії обмежуються лише погодинними графіками, замість повного блекауту, як це було восени 2022 року.

За словами Рябцева, вимкнення світла після нових пошкоджень можуть тривати по 10–12 годин на добу ще впродовж кілька днів. Він додав, що після цього енергопостачання буде поступово відновлюватися.

"Це свідчить про можливість і спроможність української енергосистему відновлюватися після таких масованих атак. І в цьому ми маємо дякувати насамперед енергетикам і Повітряним силам. Хоча до них виникає все більше запитань у зв'язку з тим, що ми маємо ураження декількома ракетами одночасно вразливих об'єктів, які мали б бути захищеними", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомляло, що до кінця доби будуть застосовуватись три черги відключень світла побутових споживачів одночасно. Проте о 15:55 обсяг обмежень було вимушено збільшено до чотирьох черг побутових споживачів одночасно до кінця доби. Своєю чергою енергетики роблять все можливе, щоб повернути до роботи пошкоджене росіянами обладнання якнайшвидше.