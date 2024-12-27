Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько про дії Росії, які можуть призвести до закриття для неї Балтійського моря

До кінця року Росія вийшла на цікавий рубіж.

1.Росіяни підбили цивільний літак, а потім для вірності намагалися втопити його в морі. Не вийшло, пілоти врятували. Вже є часткова реакція авіакомпаній. Об'єктивно Росія має закрити десятки аеропортів. Але це означає беззастережно визнати, що триденна переможна "СВО" за три роки повернулася повноцінною війною на територію самої РФ. І не в якусь там Курську область, а на всю європейську частину, аж до Уралу.

2. Ще одна подія на Балтиці. Випадково пошкодився енергетичний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією (частина енергетичного контуру ЄС) після низки інших випадкових пошкоджень європейської підводної інфраструктури внаслідок протиприродних маневрів навколоросійських посудин.

Враховуючи стан російського флоту (що військового, що цивільного), Росія просто випрошує повне блокування свого трафіку на Балтиці. Екологічна диверсія росіян у Керченській протоці (загадили мазутом і Крим, і Кавказ), затоплення судна у Середземному морі – лише останнім часом. Оскільки російський флот лише все псує, закриття Балтики – максимально логічне та неминуче рішення.

Росія лише виграє. Повернеться в скрєпні часи Івана Грозного, вікно Петра І в Європу, з якого натягнуло всякої богомерзкої пошесті, буде надійно законопачено.

По-справжньому історичне досягнення. Чудовий результат року.

Джерело: Facebook Олексія Копитька