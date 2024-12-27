Ніхто не хоче відпочивати на смітнику: на ще один російський курорт відмовилися їхати туристи

Але море знову і знову викидає його на узбережжя

У популярному в Росії курортному місті Анапа в Краснодарському краї скасувалося 90% бронювань готелів на новорічні свята через екологічну катастрофу. Пляжі міста та околиць вкриті мазутом, яке викидає на берег Чорне море після аварії двох російських танкерів "Волганефть-212" та "Волганефть-239".

"Адже яка головна мета людей поїхати взимку до Анапи? Це подихати морським повітрям. Зараз це неможливо через випаровування нафтопродуктів по всьому узбережжю", — заявив віцепрезидент Альянсу туристичних агентств Алексан Мкртчян, чиї слова цитують росЗМІ.

Щобільше, він вважає, що і літній сезон 2025 також перебуває на межі зриву. Тут свою роль відіграють господарі готелів, які не дають можливості раннього бронювання без утримання коштів при його скасуванні. Якби така нагода була, туристи вже наприкінці лютого почали б бронювати готелі, сподіваючись, що рятувальники впораються з ліквідацією розливу мазуту.

Нагадаємо, два російські танкери з майже 10 тисячами тонн мазуту затонули в Керченській протоці під час шторму 15 грудня. Через пошкодження корпусів суден у морі витекла велика кількість мазуту, що утворила на воді велику нафтову пляму. За оцінками міжнародної організації Greenpeace, забруднення такого масштабу може стати однією з найбільших екологічних катастроф у Чорному морі.

Як повідомляв "Телеграф", Згідно з прогнозом Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) з використанням моделі NOAA GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment) до 31 грудня 2024 року нафтова пляма в акваторії Чорного моря буде розширюватися. З 28 по 29 грудня спостерігатиметься утворення окремих осередків забруднення в районі Таманського півострова та сусідніх акваторій. Концентрація мазуту зменшуватиметься у центральній частині плями, проте висококонцентровані ділянки зберігатимуться біля узбережжя.